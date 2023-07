Vasyl Hrib (24) har omfattende brannskader og må heises varsomt ut av bårebussen før å fraktes inn i det ventende flyet som skal evakuere ham.

Luftbroen

RZESZÓW FLYPLASS (VG) Med dødelige brannskader og ødelagte lemmer blir ukrainske pasienter evakuert av et norsk team i en flyvende intensivavdeling.

Håkon Asak setter seg ned i flysetet med en bunke papirer foran seg. Den viser en lang liste med ukrainske navn.

Han og teamet vet at det skjuler seg forferdelige historier bak mange av dem.

Noen av pasientene som skal med på flyet har mistet lemmer, andre har store hodeskader, en ødelagt arm og brannskader på femti prosent av kroppen. Det er viktig at han stiller forberedt.

Asak er anestesilege og vet hvor viktig smertelindring er på turen de skal sette i gang med.

For i et ombygget SAS-fly skal han og det norske teamet fra Forsvarets sanitet medisinsk evakuere 26 pasienter og pårørende fra Ukraina. Blant dem er det også flere alvorlig syke kreftpasienter. og pasientene skal flys til forskjellige land i Europa som en del av et EU-samarbeid.

– Det er helt utrolig at flere av disse har overlevd så langt, så alvorlig er det. Det ukrainske helsevesenet imponerer stort, sier han om bord på flyet ned til Polen.

Teamet fra Forsvarets sanitet går inn i flyet sammen med besetningen fra SAS.

Mange av pasientene er så alvorlig syke at de må kjøres i ambulanser, noen av dem fra sykehus nær fronten øst i Ukraina.

Fellesnevneren er at pasientene er så ressurskrevende i den behandlingen de har behov for, at det vil avlaste det ukrainske helsevesenet om andre europeiske sykehus tar i mot dem.

Asak går videre gjennom listen. Han memoriserer numrene deres. Nr. 2259 har en alvorlig hodeskade og reiser med kona og en liten baby på seks måneder. Nr. 2258 har brannskader på femti prosent av kroppen, mens nr. 2256 har en ødelagt arm som er eksternt fiksert.

– Du blir påvirket av pasientene som kommer. Jeg kan bare tenke meg hva de har vært gjennom, sier han.

Anestesilege Håkon Asak tar en siste titt på listen før pasientene ankommer den polske flyplassen.

Flyet letter fra Gardermoen i retning flyplassen Rzeszów øst i Polen.

Leder og sjefssersjant Bjørn Eidissen og Asak briefer teamet, åtte norske leger og sykepleiere som jobber med en russisktalende tolk.

Det ombygde SAS-flyet er som en intensivavdeling i lufta, hvor det kan gis organstøttende behandling, pustehjelp og pasienter kan legges i narkose.

– Jeg har gått gjennom listen i mange dager. Når vi nå flytter dem ut av sykehuset, må vi sørge for at vi gir dem en pleie som er minst like god som den de har fått, sier han.

Teamet er særlig på vakt etter akutt forverring. Det kan komme i form av store blodpropper, blodforgiftning og at pasientene får problemer med å puste. I tillegg antar teamet at alle pasientene har multiresistente bakterier.

– De har kompliserte og sammensatte skader, sier sjefssersjant Bjørn Eidissen.

For teamet fra Forsvarets sanitet er det et poeng at de som vil får ta med seg pårørende til dit de skal.

– Vi tror det er mange som ikke hadde reist alene. Mange har aldri flydd før og de tar med seg det de har i to bæreposer, sier Asak.

Info Medisinsk evakuering fra Ukraina: Norge bidrar til EU-ordningen med et ombygd fly med personell fra Forsvarets sanitet og SAS.

Norge har transportert pasienter til Danmark, Tyskland, Finland, Belgia, Nederland, Ungarn, Frankrike og Kroatia.

Tilbudet ble stablet på beina drøye to uker etter at Russland invaderte Ukraina. Under en uke etter dette gjennomførte Norge den første evakueringen.

Pasientene som skal til Norge koordineres på et senter på Oslo universitetssykehus.

Totalt er det estimert at ordningen kommer til å koste i overkant av 50 millioner.

EU dekker 75 prosent av regningen, noe som betyr at Norges bidrag til dette oppdraget blir i overkant av 12,5 millioner kroner. Det tilkommer i tillegg en regning for beredskapsavtalen med SAS, som Norge dekker. Kilde: Helsedirektoratet Vis mer

Pilot Fredrick Storhaug titter i retning av kollega Martin Boxill inne i cockpiten i det ombyggede SAS-flyet. Begge to skal snart gå av med pensjon.

Den flyvende intensivavdelingen er i realiteten et ombygget Boeing 737-fly med en besetning fra SAS. Pilotene Martin Boxill og Fredrick Storhaug går inn for landing i Rzeszów. Rundt rullebanen står avanserte våpensystemer for å kunne ta ut russiske luftangrep.

Dagen etter møter teamet klar på den polske flyplassen. Etter kort tid kommer en kortesje med to ambulanser og en ombygget bårebuss.

Asak og anestesilege Åke Erling går den ukrainske legen Milena Domosa i møte. Hun avgir rapport og teamet går i gang med å hente ut pasientene.

– Spør om han har vondt, sier anestesilege Andresen.

Han peker i retning Vasyl Hrib (24). Han har omfattende brannskader og bandasjer på store deler av kroppen. Ved hjelp av en heis løftes så båren ut før en ny heis hever ham om bord i SAS-flyet. 24-åringen stirrer tomt foran seg mens helsearbeiderne jobber med å flytte ham.

Så kommer Oleksandr Atamaniuk (34) gående. Han har en stygg skade i armen som er eksternt fiksert. Bak ham kommer Serhij Andriiesh (43) som har en hodeskade.

1 / 2 Oleksandr Atamaniuk (34) har en stor skade i armen, men insisterer på å gå inn i flyet selv. Oleksandr Atamaniuk (34) merkes med en lapp som forteller pasientnummeret hans og at han skal til Danmark. forrige neste fullskjerm Oleksandr Atamaniuk (34) har en stor skade i armen, men insisterer på å gå inn i flyet selv.

– Når det er en som er brannskadet, må vi prøve å gjøre det så rolig som mulig. Hver eneste stropp kan gjøre vondt, sier pilot Martin Boxill.

«Clear for takeoff», sier han over lydanlegget.

Alle setter seg til rette eller ligger stroppet fast på bårene mens flyet forlater den polske flyplassen.

Så går setebelte-skiltet av og aktiviteten kan gjenopptas. Flyvertinne Jeanette Løvås og purser Brit Myhre deler ut måltider, kaffe og sjokolade. Over dem i hattehyllene ligger det medisinsk utstyr til de fleste eventualiteter.

– Noen av dem vi tar i mot har vært på reise i over et døgn, sier Eidissen.

1 / 3 Serhij Andriiesh (40) holder datteren sin Ksenia (6 mnd) mens SAS-flyet er i lufta på vei til Köln i Tyskland. Serhij Andriiesh (40) og familien løftes ned av heisen på flyplassen i Köln. Serhij Andriiesh (40) og kona Anzela går i retning helsepersonellet som står klare til å ta i mot dem. Lille Ksenia sover i mammas armer. forrige neste fullskjerm Serhij Andriiesh (40) holder datteren sin Ksenia (6 mnd) mens SAS-flyet er i lufta på vei til Köln i Tyskland.

Serhij Andriiesh (40) reiser med kona Anzela Brinzela (39) og datteren sin Ksenia (6 mnd). Mens kona gikk gravid hjemme i fjor sommer ble seniorskytteren rammet av et russisk stridsvognangrep i en skolebygning hvor de hadde base i Izium i Kharkiv oblast. Han ble truffet av splinter i hodet og i beinet.

– Jeg fikk så det holdt i skallen, sier han.

Seks måneder gamle Ksenia sitter i mammas fang og leker med en liten babybok.

– Det har vært veldig fint å bli pappa, ikke minst fordi jeg kjenner på livets virkelig verdi. Det er veldig viktig for meg at barnet mitt skal leve i frihet.

Nå går turen til Köln i Tyskland hvor han skal få behandling. Ksenia sover i mammas armer da familien forlater flyet.

– Det som har gått mest innpå meg er at krigen ikke er slutt og at jeg ikke har kunnet kjempe. Jeg håper de klarer å lappe sammen hodet, også har jeg en skade i beinet.

1 / 2 Medisinprofessoren Halyno Datsenko flys til Tyskland for å få kreftbehandling. - Vi har hele tiden blitt møtt med menneskelighet, nestekjærlighet, varme og omsorg, sier hun. Et team i fullt smittevernutstyr står klar til å ta i mot fem pasienter i Köln i Tyskland. De ledes av koordinator Stefan Jucken. forrige neste fullskjerm Medisinprofessoren Halyno Datsenko flys til Tyskland for å få kreftbehandling. - Vi har hele tiden blitt møtt med menneskelighet, nestekjærlighet, varme og omsorg, sier hun.

For fem uker tidligere ble Vasyl Hrib (26) rammet av et russisk granatangrep i Bakhmut i Donetsk oblast. Han ble dekket av brennende krutt og fikk brannskader på femti prosent av kroppen.

– Det var venstresiden min som tok i mot det brennende kruttet. Klærne mine brant opp og til slutt stod jeg igjen i bare trusen. Det var ulevelig varmt, sier han.

– Brannskader på femti prosent av kroppen, det er dødelig, sier Asak.

En annen pasient som kunne vært aktuell for medisinsk evakuering - med lignende skader, døde på sykehus i Ukraina.

Nå reiser Hrib for å få behandling i Amsterdam i Nederland. Med seg har han kjæresten Julia Romanova (24). Hun har troen på at det kommer til å gå bra med ham, selv om mye er uvisst.

– Jeg håper vår ammunisjon varer lenger enn deres, sier hun før de forlater flyet.

1 / 2 Det nederlandske teamet ledet av Michel Huiberts tar i mot tre pasienter på Schiphol i Amsterdam. Blant dem er Vasyl Hrib (24) som skal få behandling for brannskader. Michel Huiberts og det nederlandske teamet sørger for at Vasyl Hrib (24) og kjæresten kommer seg til rette i ambulansen. forrige neste fullskjerm Det nederlandske teamet ledet av Michel Huiberts tar i mot tre pasienter på Schiphol i Amsterdam. Blant dem er Vasyl Hrib (24) som skal få behandling for brannskader.

Turen går videre til København i Danmark, dit skal Oleksandr Atamaniuk (34). Han har en omfattende skade i armen, som er eksternt fiksert. På den henger en sløyfe i de ukrainske fargene.

– Jeg trodde jeg kom til å miste armen, sier han.

Det var 23. mars at Atamaniuk ble skadet i et stridvognangrep i Spirne i Donetsk oblast.

– I utgangspunktet er det fint at jeg kan reise utenlands for å få medisinsk hjelp. Men jeg tenker på de som er igjen for å kjempe, sier han.

– Hvordan ser du for deg fremtiden din?

– Jeg skal selvsagt tilbake til Ukraina, svarer han.

1 / 2 Oleksandr Atamaniuk (34) ligger på båren i flyet med den skadede armen eksternt fiksert. Flyvertinnene deler ut måltider til passasjerene og Atamaniuk spiser en sandwich. forrige neste fullskjerm Oleksandr Atamaniuk (34) ligger på båren i flyet med den skadede armen eksternt fiksert.

Det siste stoppet på rundreisen i Europa er Gardermoen. Hit skal to kreftpasienter og fallskjermjegeren Yurij Girskyj (40). Han har mistet det ene beinet. Sammen med kona Alla (39) og sønnen Denys (4) evakueres han til Ullevål sykehus for å se om norske leger kan redde beinet han har igjen.

På hjemturen tar Eidissen og Asak seg tid til å rose det gode samarbeidet på tvers av landegrenser. I juni passerte teamet 1000 evakuerte pasienter, hvor anslagsvis 25 prosent av disse har endt opp på norske sykehus.

– Nettoen av det gode samarbeidet er at vi får flere ut, sier Asak.

– Fungerer den medisinske evakueringen som den skal?

– Vi mener det fungerer bra. Vi er løsningsorienterte og fremoverlente, sier Asak.

Nå forbereder teamet seg på at antallet medisinske evakueringer kan øke etter hvert som motoffensiven øst i Ukraina settes i gang. Asak er helt rolig.

– Det er grunn til å anta at trøkket blir større etter en motoffensiv, men det er tross alt Ukraina som styrer det, sier Håkon Asak.

– Per nå har vi en kapasitet som overgår behovet i Ukraina, sier han.

Yurij Girskyj (40) evakueres til Norge for å få behandling på sengeposten for ukrainske soldater på Ullevål sykehus. Kona Alla Girskyj (39) passer på i bakgrunnen.