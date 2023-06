MÅ EVAKUERE: Gater i Kherson er oversvømt etter demningskollapsen som fører til at over 40.000 må evakueres. Ukraina hevder at folk venter på å bli reddet på hustakene.

Ukraina: Landbruksområder kan bli ørken etter demningskollaps

Landbruksområder kan være ørken allerede neste år etter demningskollapsen, hevder Ukraina. Samtidig vil kollapsen kunne få kritiske konsekvenser for dyreliv og økosystem i området.

Kortversjonen Kakhova-demningen i det russisk-okkuperte Kherson kollapset tirsdag, og minst 40 000 mennesker må evakueres.

Ukraina hevder at kollapsen kan få store konsekvenser for landbruket i området og at landbruksområder kan bli ørken allerede neste år.

Dette kan få konsekvenser utenfor Ukraina, ettersom landet fungerer som «Europas kornlager».

Professor og leder ved Kholodnys institutt for botanikk Sergei Mosyakin kaller kollapsen et «økomord».

Vannet skal ha steget minst ti meter etter at Nova Kakhovka-demningen i det russisk-okkuperte Kherson ble ødelagt natt til tirsdag.

Mer enn 40.000 mennesker må evakueres.

Nå hevder Ukraina at kollapsen i tillegg kan forårsake store og varige ødeleggelser for landbruket i området.

Ifølge det ukrainske landbruksdepartementet, ventes det blant annet oversvømmelser på drøyt 10.000 hektar med jordbruksland på den ukrainskkontrollerte nordlige bredden av Dnipro.

Kan bli ørken neste år

Den ødelagte demningen vil dermed få store konsekvenser for vanningskanaler til jordbruket.

– Den menneskeskapte katastrofen vil forstyrre vannforsyningen til 31 irrigasjonssystemer irrigasjonssystemer Kunstig tilførsel av vann i kulturplanteri Dnipropetrovsk, Kherson og Zaporizjzja-fylkene, heter det i en uttalelse fra landbruksdepartementet.

– Ødeleggelsen av Kakhovka-vannkraftverket vil føre til at landbruksområder i det sørlige Ukraina kan bli til ørken så tidlig som neste år.

OVERSVØMT: Lokale innbyggere står i en oversvømt gate, like ved husene deres som er under vann etter kollapsen av Nova Kakhova-demningen. STADION: Inngangen til sportsstadionet i Nova Kakhovka står også i vann. SØKER TILFLUKT: En hund står på taket av en bygning i et oversvømt boligområde. FORURENSING: Rester av hus og søppel i Dnipro-elven som ble oversvømt etter demningskollapsen.

Konsekvensene av dette kan nå langt utenfor Ukrainas landegrenser.

Landet er kjent omtalt som «Europas kornlager» og jordbruksproduksjonen i landet er allerede rammet av krigen og eksportproblemer.

Mange land i Afrika er avhengige av Russland og Ukraina for en betydelig prosentandel av import av blant annet hvete. Men flere av de viktigste jordbruksområdene i Ukraina fikk vann fra fra reservoaret hvor demningen kollapset.

Human Rights Watch har tidligere pekt på hvordan Russlands invasjon av Ukraina har forverret matsikkerheten i mange afrikanske land.

«Økomord»

I et brev til norske professorkolleger, advarer den ukrainske professoren og leder ved Kholodnys institutt for botanikk Sergei Mosyakin, mot flere alvorlige følger av kollapsen:

Storskala problemer med kraft- og vannforsyning til store regioner i Sør-Ukraina

Hindringer og problemer for motoffensiv og planlagte fremskritt fra ukrainske tropper

Problemer med vannforsyningen til atomkraftverket Zaporizjzja.

Store økonomiske tap for Ukraina, både direkte og indirekte

Direkte fare for mennesker, dyreliv og økosystemer

Professor i botanikk og leder ved Kholodny institutt for botanikk Sergei Mosyakin.

Samtidig kaller han kollapsen for et «økomord», og peker på en rekke konsekvenser for vegetasjon og dyreliv som vil kunne være ødeleggende for økosystemene i området.

– Området er kritisk viktig for både lokale fugler og trekkfugler. Noen fugle- og andre dyrelivshabitater vil enten bli ødelagt eller i det minste alvorlig endret.

Flere sjeldne dyrearter i området vil kunne rammes, ifølge Mosyakin, blant annet den globalt truede rottearten «sandy blind mole-rat», en type muldvarp som bare eksisterer i nedre del av Dnipro.

Innlegg på Twitter viser det som skal være mengder av strandede fisk, som følge av kollapsen:

Området er også kritisk for flere plantearter som bare finnes her, skriver Mosyakin.

– Bestanden av disse artene i området har allerede vært berørt av store branner i 2022 forårsaket av militære aktiviteter, og vil trolig også nå bli berørt.