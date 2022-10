PÅ VEI HJEM: Boris Johnson skal ha avbrutt ferien i Karibien fredag kveld for å stille som partileder.

Boris kan gjøre comeback: − Tror det sitter langt inne

En gammel kjenning har meldt seg på den nye, opprivende lederkampen i Storbritannia. UiO-professor Atle L. Wold tviler likevel på at han får en ny sjanse.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Torsdag lukket dørene i nr. 10. Downing Street seg bak Liz Truss. Etter bare seks uker i jobben var hun fremdeles å regne som «den nye» statsministeren i landet.

Nå kan avgangen til den nye statsministeren ha åpnet dørene igjen for den gamle.

– Jeg kommer til å gjøre det, skal Boris Johnson idet han avbrøt ferien sin i Kariben fredag kveld, etter å ha blitt spurt om han ønsket å stille som partileder.

Flere prominente Tory-politikere har i tillegg gått ut med at de ønsker Johnson tilbake i sjefsstolen, skriver The Guardian. Den som vinner partilederkampen, tar også over som statsminister i landet.

Dette til tross for at det ikke er så lenge siden Johnson selv måtte trekke seg, etter en rekke store skandaler. I den beryktede «Partygate-rapporten» fikk den tidligere statsministeren knusende kritikk for å ha festet under pandemien.

– Jeg har litt vanskelig for å tro at partiet vil seg selv så vondt at de tar ham tilbake, sier Atle L. Wold, Førsteamanuensis i britiske studier ved UiO, til VG.

PROFESSOR: Atle L. Wold ved UiO er ekspert på britisk politikk.

– Hva tror du er sjansene for at Boris gjør et comeback?

– Det er det alle lurer på, sier Wold og humrer.

– Tja, hva skal man driste seg til å si der. Jeg tror det sitter langt inne. Det var gode grunner til at han røk ut, sier han.

Tre konkurrenter

Johnson er heller ikke alene om å ville bli den nye Tory-lederen. Han har to hovedkonkurrenter som har sagt at de ønsker å stille:

Tidligere finansminister Rishi Sunak , som var på nippet til å bli statsminister under forrige lederkamp mot Liz Truss.

Penny Mordaunt, som er leder av det britiske Underhuset britiske Underhuset Det folkevalgte parlamentet i Storbritannia. og er populær blant grasroten i partiet.

Hver kandidat må ha støtte fra minst hundre representanter i Underhuset før klokken 14 på mandag for å bli nominert til neste runde i ledervalget, der alle de rundt 150.000 medlemmene i partiet er med på avstemmingen.

Fredag kveld melder flere medier at Rishi Sunak er den første til å nå 100 tory-nominasjoner.

Sky News skriver at Johnson ligger hakk i hæl med 67 nominasjoner, og at Mordaunt også er sikker på at hun vil nå den magiske grensen innen mandag.

LEDERKAMP: Rishi Sunak (f.v.), Penny Mordaunt og Bris Johnson er dem som kniver om å bli den nye statsministeren i Storbritannia.

Atle L. Wold forteller at det foreløpig ser ut til at venstresiden, og sentrum i partiet slutter seg opp om Rishi Sunak, og at Penny Mordaunt blir sett på som et slags midtpunkt mellom de to andre kandidatene.

– Så er det en del, blant annet Nadine Dorries og Jacob Rees-Mogg, som går ut og sier at Boris Johnson skal tilbake igjen, sier han.

– Argumentet er at det er han som fikk mandatet til å lede landet i valget i 2019, og at han har best sjanser til å vinne over Labour i et nytt valg. Jeg tror ikke det er så mange som tror på det siste, men det er noe som legges frem.

– Totalt ødeleggende

Johnson dalte jevnt og trutt på meningsmålingene i løpet av sitt siste år som statsminister. Da han varslet sin avgang i juli, mente rundt 70 prosent av innbyggerne i landet at han gjorde en «dårlig jobb», ifølge statistikksiden YouGov.

Storbritannia-kjenneren trekker frem at det er splittede meninger om Johnson i partiet:

– Det er de ihuga Boris-tilhengerne som tenker at han kan vinne det neste parlamentsvalget, siden han vant i 2019 med solid margin. Han er jo fortsatt populær i deler av landet, merkelig nok kanskje.

– Andre konservative vil mene at det vil være totalt ødeleggende for partiet å ta ham tilbake som leder. Og selv om han fortsatt har støtte blant en del velgere, tviler jeg på om det er nok til at han vil vinne i et parlamentsvalg igjen, sier Wold.

GIKK AV: Boris Johnson meldte sin avgang i juli, etter en rekke skandaler.

Det er maks tre kandidater som har mulighet til å bli nominert som leder i partiet, basert på antallet representanter i underhuset, ifølge professoren.

Han legger til at det like gjerne kan bli to, eller til og med én kandidat som står igjen på mandag.

– Hvis jeg skal driste meg til å spekulere, så ligger Johnsons sjanse i å bli en av de to kandidatene partimedlemmene skal stemme på, for støtten til ham er trolig større i partiet generelt enn i parlamentsgruppen, sier professoren.

Historisk lav oppslutning

– Hvordan vil du beskrive stoda blant Toryene generelt?

– Det man får inntrykk av er et splittet parti som begynner å krangle om hvem som skal være den nye lederen igjen. På mange måter er de tilbake til der de var i sommer, svarer Wold.

– Spørsmålet er om de klarer å finne en kandidat som klarer å samle partiet. Da er de avhengige av å klare å tenke i samme retning, svarer Wold.

En ny valgmåling viser at det konservative partiet har historisk lav oppslutning blant britene etter at Liz Truss gikk av – 14 prosent. Dersom det ble avholdt valg i dag hadde Labour-partiet på sin side fått 53 prosent av stemmene, skriver GB News.

– Kommer dette til å henge over Toryene ved neste parlamentsvalg?

– Det kommer an på når det skjer. Forrige valg var i 2019, og det er femårsperioder, så man har enda et par år til på seg. Mye kan skje på to år, så det er mulig å komme tilbake igjen. Alt tyder på at det konservative partiet må unngå et nyvalg nå, sier Wold.

– Samtidig kan man trekke frem at Labour heller ikke har en karismatisk leder eller et veldig klart politisk prosjekt som mange tror på. Det oppsvinget de nyter godt av nå skyldes nok mer rot og intern splid hos de konservative, enn Labours egeninnsats, legger han til.