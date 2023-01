UNDER ANGREP: Ukrainas luftvåpenkommando hevder de har ødelagt 45 droner de siste 24 timene. Det kom på toppen av 31 missilangrep og 12 luftangrep over hele landet i samme tidsrom. Bildet er tatt 29. desember.

Britisk etterretning: Tror Putin vil slite med langvarig offensiv

President Vladimir Putin lover seier til det russiske folket. Men Russland vil slite med å opprettholde en stor offensiv mot Ukraina over lang tid, mener britisk etterretning.

Nyttårsaften og første nyttårsdag har flere titalls russiske missiler blitt skutt mot ukrainsk infrastruktur. Mens ukrainere ringte inn det nye året, regnet russiske missiler og droner ned fra himmelen.

Blant annet har minst en person blitt drept og mer enn 20 blitt skadet etter et angrep på en boligblokk og et hotell i Kyiv lørdag, melder Reuters.

Andriyj Nebitov, sjefen for politiet i Kyiv, postet et bilde på Facebook av en nedskutt drone. På den sto ordene «Godt nyttår» skriblet på russisk. Dronen skal angivelig ha landet på en lekeplass for barn.

– Det er alt du trenger å vite om terrorstaten og dens hær, skrev han.

UTE I GATENE: Ukrainske innbyggere samlet seg ute på nyttårsaften.

– Russland angrep kaldt og feigt Ukraina i de tidligere timene av det nye året. Men Putin ser fortsatt ikke ut til å forstå at ukrainere er laget av jern, skrev USAs ambassadør i Ukraina, Bridget Brink, på Twitter.

Vil slite med offensiven

I desember sa Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, til Financial Times at det ventes en stor russisk offensiv i Ukraina til våren. Nyttårsaften hevdet den ukrainske forsvarsministeren Oleksij Reznikov at Russland planlegger å starte en ny mobiliseringsbølge «om en uke eller så».

Den siste analysen fra Institute on the Study of War (ISW) antyder riktignok at Russland vil slite med å opprettholde det nåværende tempoet ved frontlinjene fremover.

GODT NYTTÅR: Bildet viser en drone med den russiske teksten «Godt nyttår». Det er ikke VG som har sladdet bildet.

Det britiske forsvarsdepartementet skrev 24. desember at Russland mangler tilstrekkelig ammunisjon for å kunne støtte de offensive operasjonene i like stor skala som før.

En uke senere har sjefen for det ukrainske militære etterretningsdirektoratet, Kyrylo Budanov, sagt at russiske styrker i Ukraina opplever «betydelige problemer» med artilleriammunisjon, og at dette vil bli mer tydelig inn mot våren.

Budanov hevder at Russland tidligere har brukt 60 000 artillerigranater daglig, men at de nå bare bruker en tredjedel av dette. Han sa også at russiske styrker har tømt sine lagre for artilleriammunisjon i Belarus.

FEIRET MIDT I ANGREP: I Kyiv samlet folk seg utendørs på nyttårsaften, til tross for flere missilangrep mot byen.

– Gambling

Torsdag denne uken ble det angivelig skutt mer enn 120 missiler mot Ukraina – et angrep som Ukrainas forsvarsdepartement beskriver som et av de mest massive siden krigens start.

Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga, sa da til VG at det store angrepet har et element av gambling i seg.

– Nå tror jeg de forbruker raskere enn de klarer å produsere. Russland satser på at de skal klare å få fram en avgjørelse før de slipper opp for våpen.

UT MOT VESTEN: I nyttårstalen anklagde Putin Vesten for å «kynisk bruke Ukraina og dets folk til å svekke og splitte Russland».

Lover seier

I høst varslet Ukraina en offensiv som endte med at de gjenerobret den viktige byen Kherson i begynnelsen av november. Det ble omtalt som Putins største nederlag i krigen.

Russlands president Vladimir Putin innrømmet nylig at «operasjonen» i Ukraina ikke går på skinner.

I nyttårstalen lovte han likevel at landet vil gå seirende ut av krigen – selv om russiske styrker ikke har hatt noen større seiere på slagmarken det siste halvåret.

Han viet talen sin til å fortsette å forsøke å rettferdiggjøre invasjonen av Ukraina, og prøve å samle det russiske folket. Ifølge ISW viser talen at den russiske presidenten fortsatt er uvillig til å vurdere en fredelig avslutning på krigen.

SE VIDEOEN HER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gikk også i strupen på Putin i sin egen nyttårstale.

Avhengig av vestlig militærstøtte

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, sier at Ukrainas overlevelse vil være avhengig av langvarig militær støtte fra Vesten.

– Det er den eneste måten å overbevise Russland om på at de må sette seg ned og forhandle i god tro, og respektere Ukraina som en uavhengig nasjon i Europa, sier Stoltenberg til BBC.

I et annet intervju med det tyske nyhetsbyrået DPA oppfordret Stoltenberg også Vesten til å sende mer våpen til Ukraina.

– Det kan høres ut som et paradoks, men militærstøtte til Ukraina er den raskeste veien til fred.