Trump raser: − Potensiell død og ødeleggelse

Den tidligere presidenten går til angrep på statsadvokat Alvin L. Bragg i sitt eget sosiale medium. Samtidig er det gjort funn av et ukjent pulver ved statsadvokatens kontor.

Og det er litt av en tordentale Donald Trump serverer statsadvokat Alvin L. Bragg i New York:

– Hvilken person kan anklage en annen, i dette tilfelle den tidligere presidenten i USA og den ledende kandidaten for nominasjonen i det republikanske partiet, for en forbrytelse, når alle vet ingen forbrytelse har blitt begått?

– Og når potensiell død og ødeleggelse i en slik falsk anklage, kan være katastrofalt for landet vårt?

Det skriver han på Truth Social ifølge New York Times.

Like før klokken 20.00 norsk tid skriver flere amerikanske medier at det er gjort funn av et ukjent pulver ved statsadvokat Braggs kontor i New York.

Pakken skal ha blitt levert av posttjenesten USPS fredag, skriver Fox News, som siterer politiet. Politiet rykket ut til stedet rett etter kloken 12 fredag ettermiddag, lokal tid.

Tidligere president Donald Trump risikerer tiltale etter påstander om at han har bestukket pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Det har gått et år siden det ble åpnet etterforskning av Trump, etter mistanke om at han har bestukket pornoskuespilleren for å tie om en påstått affære mellom dem i 2006.

