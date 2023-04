Langs en landevei

i russisk­okkuperte

Ukraina endres

landskapet. Hva forteller de små

hvite prikkene om

utviklingen i krigen?

«Drage-tennene»

«Dragetennene»

WARSZAWA (VG) Det var i vinter det skulle skje.

I en massiv offensiv skulle russerne ta nye, store områder.

Det har de ikke klart.

Nå kan det være Ukrainas tur.

Den ventede ukrainske motoffensiven blir omtalt som et mulig viktig vendepunkt i krigen.

Men ferske satellittbilder VG har fått tilgang til fra satellittjenestene Planet Labs og Maxar, viser hektisk russisk byggeaktivitet.

Målet er å hindre ukrainerne:

Ved Berdjansk-flyplassen

nær Azov-havet så det

slik ut i november i fjor. Nå har russiske

styrker bygd

skyttergraver

og plassert

helikoptre der. Et detaljbilde

fra november,

før byggingen. I slutten av januar

har russerne begynt

å legge ut

stadig flere

«dragetenner».

Russland bruker nå enorme ressurser på å bygge skyttergraver, vollgraver og sperrer mot ukrainske soldater og stridsvogner.

Et av de viktigste elementene i Russlands strategi for å forsvare seg, er de såkalte «dragetennene».

Dette er pyramideformede betongklosser som plasseres i kilometerlange rekker og som skal stanse kjøretøy.

For nå har de ukrainske soldatene begynt å motta vestlige stridsvogner, blant annet norske.

Med disse våpenleveransene håper Vesten at ukrainerne skal klare å bryte seg gjennom de russiske forsvarslinjene.

Men hvis ikke Ukraina lykkes med dette, kan krigen bli enda mer fastlåst, påpeker flere analytikere og forskere.

Gjennom åpne kilder følger Brady Africk nøye med på hvordan Russland befester sin posisjon i Ukraina.

Amerikaneren står bak den mest anerkjente oversikten over skyttergraver som Russland har gravd de siste månedene.

– De siste månedene har jeg observert en økning i russiske styrker som bygger forsvarslinjer, skriver han til VG.

Nå som vinteren er på hell, har bakken myknet opp, noe som gjør det lettere å grave skyttergraver, påpeker han.

Men han har også observert hvordan russerne har bygd nye skyttergraver langt unna frontlinjen.

– Spesielt på Krim er nye forsvar blitt bygget.

Russiske styrker annekterte Krim-halvøya i en militæroperasjon i 2014, i en handling som er blitt sterkt fordømt internasjonalt.

Hver prikk utgjør en russiske befestning. Grafikk: Kyrre Lien – Kilde: Brady Africk / Google Maps

– Det tyder på at Russland investerer i å holde de områdene de har okkupert og annektert, og kan også tyde på at de ikke er sterke nok til videre offensiver, sier Palle Ydstebø, hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, til VG i en e-post.

Han sier at russiske styrker vil ha disse stillingene å falle tilbake på ved en ukrainsk motoffensiv.

Det er særlig noen grep de russiske styrkene nå tar:

De bygger stridsvognhindre i form av grøfter og vollgraver, slik at stridsvogner vil ha det vanskeligere med å passere.

Såkalte «dragetenner» legges på rad og rekke. Dette er meterhøye betongpyramider som settes på bakken for å hindre kjøretøy i å passere.

Det legges ut miner for å lage et minefelt.

I den bakerste rekken graves det også gjerne skyttergraver hvor vanlige fotsoldater holder til.

Et av stedene Russland gjør dette, er like utenfor Bakhmut.

Fra luften

blir Russlands

befestninger

synlige. De bygger

vollgraver som

skal stoppe

kjøretøy. Og legger ned

rekker med

«dragetenner». Bakerst er det

skyttergraver.

– Byggingen av forsvarsverkene kan også tjene som et politisk signal, både overfor omverden og hjemmepublikumet om at dette er russiske områder de vil forsvare, sier Ydstebø.

– Er dette et tegn på at krigen kan være i ferd med å stabilisere seg og at Russland ønsker å konsolidere sin posisjon?

– I alle fall at Russland vil konsolidere og bygge seg opp i dekke av disse forsvarsverkene. For Ukraina er de nok mer en motivasjon for at de må investere kraftig i motoffensiver for å ta landet sitt tilbake. Forsvarslinjene vil også påvirke Ukrainas strategiske innretning og operasjonelle metoder for offensivene.

Ukrainske soldater graver skyttergraver utenfor Bakhmut i februar.

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, mener at fordi Russland ikke har klart å ta nye områder under sin vinteroffensiv, har de prioritert å bygge flere forsvarsverk.

– Siden Russland ikke klarer å vinne frem særlig på slagmarken, er det jo etter hvert blitt en egen strategi å befeste mest mulig territorium og hale ut krigen i troen på at vestlig støtte vil minke, sier hun til VG.

– En ukrainsk motoffensiv er viktig, først og fremst for å ta tilbake mest mulig ukrainsk territorium og på den måten påføre Russland nederlag militært og moralsk, og styrke ukrainsk seierstro, sier Eggen.

De voldsomme kampene setter allerede et voldsomt preg på slettene:

Slik så det ut

utenfor Bakhmut i

august i fjor. Et bilde fra januar

viser hvordan

artillerinedslag

har endret landskapet

for alltid. Slik så det

ut ved

Novotroitske. Nye bilder fra slutten

av mars viser russernes

nye forsvarslinjer. Skyttergraver

og «dragetenner»

er godt synlige.

Russerne har brukt store ressurser på å utplassere de såkalte «dragetennene» siden sist høst.

Dragetenner ble først brukt under andre verdenskrig og er armert betong i en pyramideform. De plasseres på rad og rekke, og målet er å stoppe stridsvogner og andre kjøretøy i å klare å passere rekken, eller i det minste sakke dem ned.

Et av de mest kjente eksemplene fra de siste månedene er den såkalte wagner-linjen, et storstilt prosjekt av den paramilitære gruppen Wagner som ble igangsatt i høst.

Gruppen ledes av den beryktede Evgenij Prigozjin, kjent som «Putins kokk». En video de selv har publisert, viser hvordan de utplasserer lange rekker med «dragetenner» inne på ukrainsk territorium.

Målet var da å bygge 200 kilometer med slike forsvarsrekker.

Russiske forsvarsrekker.

Palle Ydstebø er ikke særlig imponert over det han har sett av den russiske konstruksjonen av «dragetennene». Han sier det virker halvgjort.

– Skal slike hinder virke, må de graves ned og være så solide at de ikke kan bare fjernes med doserskjær på ingeniørpanservogn eller stridsvogn. Så langt virker de å bare være satt rett på bakken. Da kan de både skytes vekk, sprenges vekk med sprengstoffslange eller skyves til side.

Etterspørselen etter både de som kan grave skyttergraver, og «dragetenner», er nå så stor at det på russiske digitale markedsplasser annonseres for både menn som kan grave, og firmaer som selger ferdigstøpte «dragetenner».

De som melder seg til å grave skyttergraver, vil kunne bli betalt omkring 340 norske kroner om dagen, skriver Aftenposten.

Et av de mange russiske firmaene som produserer «dragetenner», skriver på den russiske markedsplassen Avito at de kan produsere 300 slike betongklosser om dagen, og at hver veier 1100 kilo.

Levering til russiskokkuperte områder i Ukraina var heller ikke noe problem.

Februar, utenfor Svatove i russiskokkupert område i Ukraina.

Wagner-sjef Prigozjin uttalte i mars at han trodde en ukrainsk offensiv var nært forestående.

Han antydet også at han tror at russiske styrker vil miste initiativet til Ukraina snart og bli tvunget inn i defensiven i stedet for å fortsette stoppede eller mislykkede offensiver i Kreminna-, Bakhmut-, Avdiivka- eller Vuhledar-områdene, ifølge en analyse fra Institute for study of War, som følger uttalelsene fra Wagner.

Han oppfordret russiske styrker til å forberede seg på motoffensivene ved å bevare ammunisjon og utstyr.

Forlatte russiske skyttergraver utenfor Snihurivka i Mykolajiv i desember i fjor.

Russland-forsker Karen-Anna Eggen mener at Ukraina trolig vil prestere bedre enn Russland i sin offensiv.

– Desto hardere Ukraina kan slå tilbake Russland, desto sterkere posisjon har de vis-à-vis Moskva i eventuelle fremtidige krav og forhandlinger.

Men hun peker også på at tiden fremover blir viktig.

– En mislykket motoffensiv kan gi en knekk i den ukrainske moralen. Det er også en frykt for at dårligere ukrainsk militær prestasjon kan skade vestlig tro på ukrainsk seier og da minke motivasjonen for støtte.