I DET BLÅ: En stor ballong like utenfor kysten av delstaten Sør-Carolina i USA ble skutt ned av det amerikanske flyvåpenet 4. februar.

Ekspert om nedskyting av «objekter» over Nord-Amerika: − Mistanken er fremdeles mot Kina

Etterretningsekspert Tom Røseth utelukker ikke at nedskytingene av tre «objekter» over USA og Canada de siste dagene handler om en overreaksjon, men har likevel mest tro på at også de kom fra Kina.

– Mistanken er fortsatt mot kinesiske ballonger, men det ubekreftet.

– Hva kan det være dersom det ikke er kinesiske spionballonger?

– Det kan være ikke-statlige objekter, eller rene værballonger, enten fra statlige, eller ikke-statlige aktører, svarer Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

I så fall mener eksperten at vi har å gjøre med en overreaksjon mot noe man ikke har identifisert før man skjøt det ned.

Så langt er det ikke offentlig bekreftet hva de tre flyvende objektene som fredag, lørdag og søndag ble skutt ned over henholdsvis Alaska i USA, Yukon i Canada og innsjøen Lake Huron i USA.

Disse hendelsene har kommet i kjølvannet av nedskytingen av en relativt stor kinesisk ballong utenfor kysten av Sør-Carolina for åtte dager siden. USA har vært tydelige på at det var snakk om en spionballong.

Ballonger

Røseth mistenker at også de tre siste, som alle skal ha vært betydelig mindre enn den første, kommer fra Kina fordi det ifølge ham er nærliggende å tro at disse har kommet med samme vindstrøm som den første ballongen.

– I hvert fall de to første. Den siste over Michigan ser litt annerledes ut, forklarer han.

Nøyaktig hva de tre siste objektene er våger ikke eksperten si sikkert ettersom de skal ha hatt ulik utforming og kommet i ulike høyder.

– USA har kalt dem «objekter» og ikke ballonger, men jeg har forstått det slik at i alle fall deler av objektene er ballonger.

NTB skriver at ifølge kilder hos det amerikanske forsvaret var objektet som ble skutt ned søndag åttekantet og uten synlig last. Det befant seg i rundt 20.000 fots høyde. Det var på president Joe Bidens ordre nedskytingen skjedde.

Ifølge Pentagons talsperson Patrick Ryder utgjorde objektet ingen militær trussel, men ble skutt ned fordi det kunne forstyrre flytrafikken. Det skal nylig ha beveget i nærheten av viktige militæranlegg i Montana, der luftrommet lørdag var stengt.

Har finjustert radarsystemene

Amerikanerne innrømmer at den første ballongen innledet en jakt på flere flyvende objekter. De har rett og slett finjustert radarsystemene sine slik at de nå også fanger opp mindre, tregere og annerledes formede objekter enn luftfartøy og misiller de til nå har vært mest opptatt av å oppdage.

Det er med andre ord lite som tyder på at disse «objektene» er noe nytt på himmelen.

– Det har vært overflyvninger også tidligere. Dette er ikke ballonger som har kommet opp akkurat nå, sier Røseth.

Men de kan altså være vanskelige å oppdage, selv for det mest sofistikerte militæret i verden.

– Det som gjør dem virkelig vanskelig å oppdage er størrelsen og den potensielle formen de har. Det er svært, svæt små objekter som har en veldig, veldig lav radarsynlighet, sier general Glen VanHack, som leder både USAs nordkommando og den felles amerikansk-canadiske forsvarskommandoen for luftrommet over Nord-Amerika (NORAD), ifølge Reuters.

EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

Sterkt press

Tom Røseth sier at amerikanerne rett og slett ikke har brydd seg så mye om det før.

Han forklarer at de fleste land er inneforstått med at de blir spionert på, og at de til en viss grad kan akseptere det, men at da ballongen som ble skutt ned utenfor kysten av Sør-Carolina ble synlig med det blåtte øyet, for så å bli identifisert som kinesisk, var katten ute av sekken.

– Med det politiske klimaet som er i USA måtte man da reagere. Og det er jo forståelig når etterretningen er så åpenbar, sier etterretningseksperten.

Med et sterkt press fra Republikanerne på president Joe Biden om å vise handlekraft synes Røseth heller ikke det er spesielt rart at amerikanerne har skutt ned flere objekter de siste dagene uten at de nødvendigvis vet hundre prosent sikkert hva det er de skyter mot.

– Med en setting der de kommer inn fra nord i Stillehavet og man ikke raskt nok finner sikkert svar på hva det er, ønsker de å vise at de er resolutte. Det kan være en risiko for at det er en overreaksjon, men mistanken mot Kina er såpass sterk at man velger å skyte dem ned, sier Røseth.

PÅ LETING: Her har et fly fra det amerikanske luftforsvaret fløyet i sirkler over Lake Huron søndag. Det lette trolig etter objektet som ble skutt ned.

– Jeg kommer til å skyte dem ned

Læreren ved Forsvarets stabsskole sier ballonger er i vinden for tiden, til tross for at man for få år siden tenkte at satellitter hadde overtatt den type spionasje man kan gjøre med flyvende ballonger.

– Det er noen fordeler med disse ballongene som gjør at de fortsatt er aktuelle. De er billigere og kan gå i lavere høyder, og dermed gi bedre bilder, og så er det mye enklere å skifte ut utstyr på dem.

– Kineserne sier ballongen som ble skutt ned tidligere denne måneden var en værballong på avveie. Er det sannsynlig?

– Nei, det tror jeg er lite sannsynlig. Det er selvfølgelig mulig at en storm kan ha fått den på avveie, men den var ifølge amerikanerne relativt godt motorisert, så de burde kunne kontrollere den, og de kunne i så fall også ha sagt fra tidligere dersom det var tilfellet, sier Røseth, og legger til:

BALLONG: Her henter amerikanerne opp deler av ballongen som ble skutt ned utefor kysten av Sør-Carolina.

– Denne aktiviteten er nok noe kineserne tenker har gått fint tidligere, men så har det blitt annerledes nå. Den store oppmerksomheten dette får overrasker dem.

– Kina hevder i dag at USA sendte ballonger inn i kinesisk luftrom minst ti ganger i fjor. Er det troverdig?

– Jeg kan ikke si om det stemmer, eller ikke, men det er absolutt mulig.

USA nekter for at det stemmer. Det som er sikkert er at det amerikanske forsvaret vil fortsette å skyte ned objekter de mener kan utgjøre en trussel mot nasjonen:

– Dersom det er en trussel, så kommer jeg til å skyte dem ned, sier VanHerck.