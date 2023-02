Væpnede menn frigjorde angivelig MC-gjengmedlem fra fangetransport i Sverige

Dramaet skal ha funnet sted ved Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Gjerningspersonene jaktes nå av politiet.

– To maskerte menn, med skytevåpenlignende gjenstander, skal ha befridd en mann. Ingen skal ha blitt fysisk skadet i forbindelse med hendelsen, skriver politiet i Sverige på sine nettsider, ifølge Aftonbladet.

Hendelsen skal ha funnet sted ved Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Det hele skjedde i 13.40-tiden onsdag, skriver Expressen.

Mannen som nå er på rømmen, var på vei til sykehuset i en syketransport.

Aftonbladet skriver at mannen som har blitt befridd skal være i 20-årene, og en del av en motorsykkelgjeng.

Det er fortsatt uklart akkurat hva som har skjedd, men de to tilsynelatende bevæpnede mennene tok med seg den frigjorte mannen til en bil og kjørte fra stedet.

Politiet etterforsker saken som medvirkning til unndragning av straffeforfølging, grovt brudd på våpenloven, samt grove trusler mot tjenestemann.

Politiet er mannsterkt til stede langs en motorvei utenfor byen.

OVERVÅKINGSBILDE: Bildet viser et overvåkingsbilde av 20-åringen som har rømt under fangetransport.

Et vitne forteller til Norrköping Tidningar at han plutselig så to maskerte personer løpe mens han ventet utenfor sykehuset.

– Det kom en sykehustransport til sykehuset, og i den forbindelse dukket det opp to maskerte personer med pistoler. De tok med seg personen som ankom og forsvant fra stedet. Det hele gikk veldig raskt, det var som i en film, sier vitnet til avisen.