Biden taler i Polen: − Kyiv står sterkt

USAs president Joe Biden taler under et statsbesøk til Polen.

Mandag var Biden i Kyiv for å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og markere årsdagen for Russlands invasjon.

Da lovet Biden en ny militærpakke til Ukraina med kritisk utstyr, inkluderte artilleriammunisjon, panservernsystemer og luftradarer til en verdi på fem milliarder kroner – og nye sanksjoner mot Russland.

– Hei, Polen! En av våre store allierte, innleder Biden talen med.

Flere hundre har møtt opp i Warszawa for å høre presidenten tale. Publikum vaier med polske og amerikanske flagg.

– Jeg kom akkurat fra et besøk i Kyiv, og jeg kan si at Kyiv står sterkt, sier Biden.

Biden snakker om hvordan Ukraina, Vesten og Nato har blitt testet det siste året etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Et år senere vet vi svaret: Vi var sterke og vi sto sammen, sier han.

– Putin trodde Nato ville bryte sammen, men Nato står sterkere enn noensinne, sier Biden.

Han fortsetter med et nytt stikk til Putin:

– Putins Russland blir i dag konfrontert med sterkere demokratier.

– Vår støtte til Ukraina er urokkelig. Nato vil ikke bli splittet, fortsetter Biden.

Polens president Andrzej Duda sa tirsdag at Bidens besøk til Kyiv viser at den frie verden ikke frykter noe.

– Ukraina har ikke falt takket være folkets heroiske innsats og støtten landet har fått. Ukraina må vinne krigen, sa han.

Han fortsetter med å understreke at Russland må trekke seg ut av ukrainsk territorium og ber akke europeiske ledere og Nato-ledere om å støtte Ukraina.

Putins tale

Bidens tale skjer samme dag som Russlands president Vladimir Putins to timer lange tale til nasjonalforsamlingen. Det var hans første tale tik nasjonalforsamlingen siden april 2021.

I talen kom han med kritikk av Vesten – som han mener startet krigen.

I talen påstår Putin at Kyiv skal ha snakket med Vesten om våpenhjelp før krigen startet, og at Vesten skal ha forberedt Ukraina på krig. Han anklager også vesten for å ha «lurt folket sitt på kynisk vis».

Samtidig kunngjorde Putin at Russland setter atomnedrustningsavtalen «Ny Start» på pause.

Avtalen er en nedrustningsavtale inngått mellom USA og Russland i 2010, som blant annet innebærer at landene skal redusere kjernefysisk bevæpning av tunge bombefly.

Blemme

Sist Biden talte i Polen i mars i fjor, skapte han store overskrifter:

– For guds skyld, denne mannen kan ikke beholde makten, sa han og advarte også Putin om å nærme seg Natos territorium.

Kreml gikk hardt ut mot Biden og sa at Russlands president velges av russere – hvorpå Det hvite hus så seg nødt til å presisere at Biden ikke ba om regimeskifte i Russland.