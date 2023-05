Den peiler seg inn på det russiske målet. Så smeller det

Dødelig byggesett

De er billige, enkle å produsere og skaper frykt. Nå er de med på å endre slagmarken i Ukraina.

KYIV (VG) – Disse racingdronene ble før brukt til hobbyflyving. Hvorfor ikke bruke dem til å drepe russere?

40 år gamle Oleksandr står i front av en krig som stadig utvikler seg.

For krigen i Ukraina handler ikke bare om å ha flest antall soldater og stridsvogner, men det er også en kontinuerlig kamp om å være først ute med å utvikle den nyeste teknologien.

Nå venter begge parter på den varslede ukrainske motoffensiven.

– Jeg tror disse dronene blir et av de viktigere våpnene i offensiven, sier Oleksandr.

Han har startet organisasjonen Vyriy som produserer slike kamikazedroner kamikazedronerKamikaze er en betegnelse for japanske kampflygere som utførte selvmordsangrep med fly, særlig under andre verdenskrig. Begrepet brukes også om droner som eksploderer i det de treffer målet og dermed kun kan brukes én gang. i stor skala.

– Nå produserer vi 500 droner i måneden, sier han og viser frem noen av dronene som er ferdigbygd.

De siste månedene har egenbygde FPV-droner FPV-dronerFPV droner står for First Person View. Dronene er vanligvis lynraske, små konkurransedroner. Dronen er utstyrt med kamera og den som styrer dronen ser videostrømmen gjennom skjermer montert i store briller. De er vanligvis vanskelige å fly og krever mye trening. for alvor entret slagmarken i Ukraina.

Komponentene til dronene kjøpes fra markedsplasser slik som kinesiske Aliexpress. Delene ankommer Ukraina og monteres sammen hos noen av de mange droneverkstedene som drives i landet.

Etter at de er testet og klare, leveres de videre til militæret. Soldatene monterer så på eksplosivene. Et populært valg er å montere en RPG-granat RPG-granatEn granat som vanligvis brukes sammen med bærbare panservernrakettkastere hvor det ikke er styring, f.eks. av typen RPG-7. på undersiden av dronen.

– Så leverer vi de til Russland, sier Oleksandr og ler rått.

En russisk blogger, sitert av nettstedet Forbes, har kommentert utviklingen slik:

«De væpnede styrken i Ukraina har kjøpt opp nesten hele markedet for FPV-dronekomponenter i Kina, ifølge indirekte estimater, med 50–100 tusen enheter. (...) Og de har samlet alt dette før offensiven.»

FPV-droner med påmonterte granater klare for slagmarken.

I april besøkte VG et hemmelig verksted i et anonymt kontorbygg i hovedstaden Kyiv. Der skjer produksjonen.

Store pappesker er fulle av kinesiske komponenter. Mye av arbeidet med å utvikle dronene har vært å finne den perfekte kombinasjonen av vekt, størrelse, pris og ytelse, forteller Oleksandr.

Han har en fortid fra IT-bransjen og fløy slike droner som en hobby før krigen brøt ut i fjor.

Mange av de han har ansatt til å bygge dronene, er også tidligere IT-utviklere.

– De anser seg som nerder, forteller Oleksandr.

Som VG skrev om i fjor, var det ferdigbygde DJI-droner som for alvor utgjorde en stor trussel mot de russiske soldatene. Etter hvert begynte Russland også å tilpasse seg og bruke slike droner i krigen.

Nå er de egenutviklede FPV-dronene som er med på å endre slagmarken, og det er nå et våpenkappløp mellom ukrainske og russiske utviklere i å vinne teknologikampen.

Et av problemene de møter er at russiske og ukrainske soldater driver elektronisk krigføring på fronten. På den måten kan de blokkerer frekvensene som brukes av dronesoldatene.

Det kan gjøre at rekkevidden på rundt 9 kilometer fort blir drastisk redusert.

Men Oleksandr er sikker på at FPV-dronene er kommet for å bli:

– Disse dronene har mange fordeler, for de er mye billigere enn missiler og raketter, de er raskere å få til et mål sammenlignet med artilleri og det går raskere å lære opp en dronepilot enn en artillerist, sier Oleksandr.

Én drone kan koste rundt 400 dollar.

Samtidig kan en artillerigranat koste det firedobbelte, eller en militær kamikazedrone, en såkalt Switchblade som USA har donert til Ukraina, kan koste rundt 6000 dollar.

De iran-produserte Shaheed-dronene som Russland har brukt i stort antall, koster rundt 20.000 dollar.

Et skulderavfyrt amerikansk Javelin-missil kan koste 78.000 dollar.

De nye FPV-dronene har også en stor propagandaverdi, og angrepene publiseres ofte på Telegram:

Bruno Oliveira Martins, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), sier at kamikaze-droner har vært svært viktige i krigen.

– Krigen i Ukraina er første gang kamikaze-droner blir brukt i stort antall fra begge sider, skriver han i en e-post til VG.

Videoene som publiseres er viktige for kampen om narrativet, ifølge han.

– Droner har gjort det mulig for den ukrainske hæren å fremstille seg selv som motstandsdyktige, men også som en hær som bruker toppmoderne teknologi til å motstå en sterkere styrke.

– Denne fortellingen har en psykologisk effekt og har vært viktig for Ukraina i å mobilisere internasjonal støtte, skriver han videre.

Mange av videoene som publiseres akkompagneres av humoristisk musikk, eller housemusikk.

Forskeren trekker frem at det er en bekymring at slike dronevideoer kan være med på å fremstille krigen som et dataspill, hvor krigen utkjempes med en distanse.

Men selv om FPV-dronene har fått mye oppmerksomhet i den nye luftkrigen, jobber andre ukrainere videre med å utvikle andre former for droner.

Anton (35) jobbet tidligere for det norske IT-firmaet Evry.

Nå har han startet et selskap Beeta som spesialiserer seg på å 3D-printe elektroniske mekanismer som kan slippe en gjenstand, slik som en granat, fra en ferdigkjøpt drone.

Da krigen brøt ut vurderte han å flykte fra landet. Men da han så hvordan landsbyen til foreldrene ble bombet, valgte han å bli.

– Jeg var redd for å krige. Det er viktig å akseptere, for de fleste er redd for å krige. Det er mer bruk for meg her.

Så følger han opp:

– Jeg er feig, jeg vil ikke skyte.

Anton og firmaet har til nå produsert 4000 slike drop-mekanismer, forteller han.

Men en av de store utfordringene er å få inn nok penger. Det er blitt mye vanskeligere enn før.

Pengene kommer stort sett fra private, ukrainske donorer.

– Da krigen var nærmere og Kyiv ble bombet, donerte alle. Men nå har flere tanken om at de må spare penger, forteller han.

– Vi må fortsette å gjøre det vi kan for å få tak i penger. Det er viktig å ikke gi opp.

Rita Burkovska bidro i felt til denne reportasjen.