FARVEL-KYSS: En soldater kysser farvel til sin kone, mens deres to døtre ser på.

Russlands mobilisering: − For å være ærlig, så vil alle dø der

Russiske menn på vei til krigen blir bedt om å ta med tamponger mot kulehull. En tidligere russisk Ukraina-soldat mener at de nye og utrente soldatene blir ført rett i døden.

Mobiliseringen har ikke gått så bra for Vladimir Putin. Mannfolkene stritter imot - de vil ikke være kanonføde.

Som en del av opptrappingen av krigen skal den russiske presidenten fredag kunngjøre at fire ukrainske regioner er annektert og tatt inn i selve Russland - etter at det har blitt holdt «folkeavstemninger» som er blitt presset gjennom av russerne der.

Dette skal markeres i en seremoni i Moskva fredag.

Men hva skjer etter at russiske menn som nå mobiliseres har kommet i Putins klær?

– For å være ærlig, vil de alle dø der (i Ukraina), sier Kirill til Meduza.

Han har vært kontraktssoldat i Ukraina i et halvt år og mener at han vet hva han snakker om.

– De blir skadet og dør. Dette er ikke en trent hær, fortsetter han overfor Meduza, den russiske nettavisen som tidligere i år fikk Fritt Ord-prisen for modig, uavhengig og faktabasert journalistikk.

Kirill sier at han tjenestegjorde i lang tid - og likevel ikke følte seg klar da han kom til fronten.

Info FAKTA: DETTE BETYR ANNEKTERINGEN Hva skjer: Russland vil ta fire regioner i Ukraina inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Dette vil bli kunngjort fredag.

Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og invaderte i februar under påskudd om å beskytte innbyggerne der. Russland har okkupert deler av de to andre fylkene, men den siste tiden har Ukraina slått tilbake mot offensiven.

Hvordan har det skjedd: Russland har presset gjennom folkeavstemninger i de fire regionene, der innbyggere under okkupasjon ble spurt om de ville bli del av Russland. Man gjorde det samme på Krim-halvøya i 2014.

Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen - i verste fall med atomvåpen. Vis mer

– Mitt livs største tabbe

– Allerede den første dagen skjønte jeg at jeg hadde gjort mitt livs største tabbe.

– Da vi satt på en lastebil inn i Ukraina, skjønte jeg at vi var okkupantene. Vi var fascistene. Ja, det foregår en avnazifisering og demilitarisering i Ukraina nå. Ikke av Ukraina. Men av oss.

Han bruker de samme ordene som Vladimir Putin brukte da han startet invasjonen: Avnazifisering og demilitarisering.

På sosiale medier verserer det en video, som er gjengitt blant annet av Meduza: En kvinnelig offiser gir sine ordrer og råd til en gruppe menn som er mobilisert. Hun etterlater ingen tvil om at de nå har kommet til krigen. Hun sier at hæren ikke tilbyr mer enn klær og våpen. Alt annet må de skaffe selv - for eksempel sovepose og liggeunderlag.

Men så kommer det mest spesielle rådet:

– Dere må ta med bind og tamponger.

På spørsmål om hva de skal bruke tampongene til, svarer hun:

– Tampongene putter dere i kulehullene hvis dere blir truffet. De utvider seg og stopper blodet.

Offiseren snakker også om at rekruttene må ha med medisiner selv.

– Jeg forstår ikke hva den gjengen skal gjøre der (i Ukraina), sier leiesoldaten Anatolij til Meduza. Han har også vært i krigen i et halvt år.

– I beste fall kommer de til å danne baktroppen (lengst bak i Donbas) eller de vil dø en heroisk død. Det er to alternativer.

Enkelte uavhengige medier har meldt om soldater som er sendt rett til Ukraina. Ifølge de statlige mediene skal mennene ha trening før de sendes til fronten.

Putin anklager i en ny tale, Vesten for å «slippe løs et blodbad»:

– Flere vil overgi seg

Sekretæren i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, Aleksej Danilov, er ikke så redd for dem som nå mobiliseres. Til Nastojasjtsjeje Vremja sier han:

– Antall russere som er villige til å overgi, vil bare øke.

Han hevder at de allerede får telefoner fra mobiliserte russere på en hotline om hvordan de kan overgi seg.

– Det er enkelt. Du viser det hvite flagget, går i retningen våre folk uten våpen og har hendene i været. Selvfølgelig vil du bli ransaket, du vil ha bli forhørt og du vil få status som krigsfange, er oppskriften han gir til det russiske mediet.

President Vladimir Putin underskrev sist uke en ny lov som skal straffe dem som overgir seg frivillig, desertører, plyndrere og andre hardt:

Soldater som deserterer, overgir seg frivillig, nekter å krige og/eller følge ordre, kan bli dømt til opptil ti års fengsel. Plyndring vil kunne medføre fengselsstraffer på opptil 15 år.

MOBILISERES: En offiser hilser de nye soldatene fra landsbyen Volzjsky i Volgograd-regionen.

Russiske politikere har skjønt at mobiliseringen er særdeles lite populær. Derfor har de nå bedret vilkårene noe - blant annet ved at tilbakebetalingen av lån trolig blir frosset. De skal også være sikret at de kan komme tilbake til sine opprinnelige jobber. Dette skal opp i føderasjonsrådet i begynnelsen av neste uke.

Soldatene er lovt en månedslønn på fra 25.000–36.000 kroner - noe som er to-tre ganger en russisk gjennomsnittslønn, ifølge Alfa Bank, gjengitt av Radio Free Europe.

KLEM: En ung mann (til venstre) får avskjedsklem fra sin mor. Bildet er fra mobiliseringen i Moskva.

Noen politikere gikk så langt som å foreslå at alle lån skulle slettes for dem som gikk i krigen, men har ikke fått gjennomslag for det.

PS: For å trekke arbeidsinnvandrere fra «stan-landene» i Sentral-Asia til å den russiske hæren, har Vladimir Putin underskrevet en ny lov der det heter at utlendinger som tilbringer minst ett år i den russiske hæren, vil bli kvalifisert til å søke om statsborgerskap. De slipper dermed kravet om fem års botid.