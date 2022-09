GRAVLAGT: 20 år gamle Samira ble fredag gravlagt. Hun var et av ofrene etter en selvmordsaksjon i Kabul.

Ble drept under prøveeksamen: − Slike angrep vil ikke hindre oss

KABUL (VG) Klasserommet var stappfullt av unge kvinnelige studenter da en selvmordsbomber gikk inn døren. Hendelsen fredag sprer sjokk, sorg og sinne i Afghanistan.

Familien samler seg rundt kroppen til 17-åringen. De tar tak i henne og legger henne varsomt ned i en nygravd grav.

De er allerede innhyllet i sandstøv, for like ved står det andre familier og gravlegger sine kjære.

Det er et ritual som har skjedd så altfor ofte i Afghanistan.

En eksplosjon river igjennom kladdebøker, unge sjeler og håp, før familiene på nytt må samles for å ta farvel med de unge studentene.

Slik var det også fredag morgen, da minst 19 studenter ble drept, og 27 skadet, da de skulle ha prøveeksamen.

De fleste drepte var unge kvinner.

En av dem var Umulbanin Asghari (17).

DREPT: 17 år gamle Umulbanin Asghari.

– Jeg elsket henne så høyt. Hun ønsket å bli en journalist her i Afghanistan, slik at hun kunne hjelpe andre.

Roqia Rasoli (18) har nettopp vært på sykehuset og lett etter sin venninne. Der har hun fått vite at hun var blitt drept.

– Denne eksplosjonen rammet jenter, forteller hun til VG.

18-åringen står bare noen hundre meter bortenfor skolen hvor eksplosjonen skjedde noen timer tidligere.

Der borte står det brannbiler og tungt bevæpnede Taliban-soldater.

I ly av solen sitter 26 år gamle Najib på huk og følger med. Klærne er revet opp, han har et blåmerke i ansiktet og bandasje på hånden.

– Klokken 07.15 så vi at det kom en person som skjøt og drepte sikkerhetsvaktene våre. Så gikk han inn i auditoriet og sprengte seg selv.

Najib jobbet som kokk på skolen og har en klar formening om hvorfor de ble rammet.

– De som står bak er de som ikke ønsker en morderne utdanning her i landet, og som heller vil ha sitt eget religiøse system.

VENN: Roqia Rasoli (18) forteller at hennes venninne, Umulbanin, var en hardtarbeidende og god jente.

Fordømmer angrepet

Talspersonen for Taliban, Zabiullah Mujahid, skriver på Twitter at de fordømmer angrepet på det sterkeste, og at de har «den dypeste sympati med familiene til ofrene av denne handlingen. Sterke tiltak vil bli tatt for å finne og straffe de ansvarlige», heter det videre i uttalelsen.

Etter at Taliban erobret makten i landet for et drøyt år siden, har det vært flere selvmordsaksjoner mot den sjiamuslimske minoriteten Hazara, slik det også var under den vestligstøttede regjeringen som styrte frem til 2021.

TALIBAN: Taliban møtte mannsterkt opp utenfor Kaaj-skolen i Dasht-e-Barchi distriktet.

Skolen som ble angrepet lå i et nabolag hvor majoriteten er Hazara, og den har også tidligere blitt rammet av selvmordsaksjoner.

Majoriteten av slike angrep er det den ekstreme sunnimuslimske gruppen IS som har stått bak.

Men ingen har til nå påtatt seg ansvaret etter fredagens eksplosjon.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch har tidligere kritisert Taliban for deres manglende evne til å beskytte minoriteten. Taliban består selv av sunnimuslimer.

ETTER: Auditoriet hvor eksplosjonen skjedde er blitt vasket. Men lukten av død sitter i veggene.

Noen timer etter angrepet fant sted, slipper Taliban-soldatene journalistene inn i auditoriet hvor eksplosjonen fant sted.

Taket er revet opp, og brannmannskapene har spylt bort mesteparten av blodet.

Men lukten av død sitter igjen i veggene.

Det skal ha vært flere hundre studenter, både kvinner og menn, i auditoriet da eksplosjonen fant sted.

Selvmordsbomberen sprengte seg selv blant de kvinnelige studentene.

I etterkant av eksplosjonen har et bilde av en blodig notatblokk fra skolen blitt delt rundt på sosiale medier og blant lokale journalister.

SKOLE: En blodig notatblokk funnet etter eksplosjonen.

Gravlagt

Mens solen er på vei ned over Kabul, bæres kroppene til flere av de unge studentene ned en støvete bakketopp.

Hundrevis av menn følger den siste ferden til studentene.

– Vi har sett flere andre angrep på utdanningsinstitusjonene våre så selvfølgelig var vi redde. Det var også Umulbanin, men slike angrep vil ikke hindre oss i å ta en utdanning, forteller Zahir Ahmadi (30), som var lærer for 17-åringen.

På fjellsiden rundt er det hundrevis av andre graver. Mange av de som ligger her er blitt drept i tidligere selvmordsaksjoner.

DREPT: Umulbanin Asghari gravlegges.

SORG: Støv piskes opp rundt sørgende av de mange som graver graver.

Det siste året har Taliban fått enorm oppmerksomhet for å ha nektet mange unge jenter utdanning, og for å begrenset kvinners rettigheter.

Nå nekter unge jenter skole etter sjette klasse.

Universitetsutdanningen har riktignok fått fortsette, men kvinner og menn må være separert med en skillevegg i klasserommene.

Da Taliban sist styrte i landet, fra 1996 til 2001, ble jenter og kvinner nektet all form for utdanning.

Læreren Zahir Ahmadi er sint og frustrert over situasjonen, og for fremtiden til landet som nå styres av Taliban.

– Vi har ikke håp lenger for dette landet, forteller han.

