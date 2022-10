Lik blir ikke til jord – kirkegård må stenge

Rundt 700 graver på Spind kirkegård i Agder må stenges fordi likene ikke blir til jord.

NTB-Polaris

Publisert: Nå nettopp

Kirkeverge Kristian Kjørkleiv søker nå Statsforvalteren om permanent stengning av store deler av kirkegården på Spind i Farsund i Agder, skriver Dagen.

– Vi klarer ikke å overholde kravet om at det ikke skal være vann nærmere enn 30 centimeter under kisten. Grunnforholdene her er for dårlige som gravplass. Det er mye myr rundt kirkegården, sier Kjørkleiv.

Den eldste delen av kirkegården har i lang tid vært stengt, men nå må også den nyeste stenge.

– Etter 20 år skal det bare være knokler tilbake. Når det ikke har skjedd stort på 30–40 år, må vi stenge permanent, forklarer kirkevergen.

At også den nye delen må stenges permanent, får konsekvenser for flere.

– Jeg må skrive til ganske mange nå. Det verste er jo når gjenlevende ektefelle ikke kan legges i samme grav, sier Kjørkleiv.