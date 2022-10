1 / 4 STRANDBY: Slik ser en bobilpark ut på Fort Myers Beach etter «Ians» herjinger onsdag og torsdag. Et dronebilde viser Matlacha-området som ble ødelagt i kjølvannet av orkanen Ian i Fort Myers. Innbyggere i Fort Myers Beach hviler på en bensinstasjon i det de har startet opprydding i Fort Myers Beach. forrige neste fullskjerm STRANDBY: Slik ser en bobilpark ut på Fort Myers Beach etter «Ians» herjinger onsdag og torsdag.

Minst 50 er døde etter «Ians» herjinger

Orkanen «Ian» slår inn over South Carolina – etter å ha etterlatt seg katastrofale ødeleggelser i Florida. President Joe Biden sier det kan bli den verste i historien.

Med en vindstyrke på opp mot 140 kilometer i timen, treffer orkanen Ian land for andre gang, i kystbyen Georgetown, South Carolina, fredag kveld norsk tid, melder National Hurricane Center (NHC).

Fra å være en kategori 1-orkan – den laveste på orkanskalaen, er den nå nedjustert ytterligere, og er betegnet som en post-tropisk syklon.

Antall registrerte dødsfall øker. Myndighetene anslår lørdag morgen at minst 50 personer har omkommet.

Minst 18 har druknet, tre døde som følge av mangel på oksygen da oksygenmaskiner sluttet å fungere under strømbrudd. Den yngste registert døde er en kvinne på 22 år i Manatee County, den eldste en mann på 92 år i Lee County, skriver AP.

Meldinger om ødelagte eller skadede eiendommer, strømbrudd og redningsoppdrag stiger også voldsomt.

VÅTT: En pumpe fjerner flomvann fra gatene i Charleston, Sør-Carolina. SATELITT: Bildet viser Ian over kysten av Sør-Carolina. SØR-CAROLINA: En politibetjent går nedover en gate i Charleston mens regnet fra orkanen «Ian» er i ferd med å forårsake oversvømmelser fredag. ADVARSEL: Et trafikkskilt i Nord-Carolina advarer om tropisk storm fredag. ØDELEGGELSER: Bildet er tatt i Charleston, Sør-Carolina fredag.

– Fortsatt en trussel

Faren er imidlertid ikke over. Føderale myndigheter advarer om at orkanen vil ramme Nord- og Sør-Carolina med livstruende stormflo, ødeleggende vind og flom før den svekkes i styrke.

For øyeblikket befinner «Ian» seg omtrent 35 kilometer nordvest for byen Myrtle Beach i Sør-Carolina, med en maksimal vindhastighet på 110 kilometer i timen, skriver BBC.

– Orkanen er fortsatt en ekstrem trussel for alle i dens vei, sa en topptjenestemann i det amerikanske sikkerhetsdepartementet FEMA, fredag kveld, ifølge CNN.

– Flommen har vært katastrofal, skriver Pawleys Island politimyndighet i Georgetown på Twitter, og legger ut flere videoer som viser sjokkerende mengder flom:

Da «Ian» forlot Florida torsdag kveld, etterlot den seg katastrofale ødeleggelser i langs de hardest rammede områdene på Florida-kysten.

BORTE:Deler av motorveien i Sanibel, Florida er vasket bort sammen med deler av en bro, etter at Ian passerte området 29. september. KATASTROFE: Biler har havnet i en kanal i Bonita Shores, Florida. OVERSVØMMELSER: Fort Myers, Florida. KAOS: Beboere rydder etter orkanen Ian. STORE ØDELEGGELSER: Skadede bygninger i Fort Myers Beach, Florida. Bilene flytene i gatene i Orlando, Florida, 29. september.

President Joe Biden var alvorspreget og direkte da han fredag kveld uttalte seg:

– Vi har akkurat begynt å se omfanget av ødeleggelsene. Det blir sannsynligvis blant de verste i nasjonens historie, sa Biden fra talerstolen.

Han sa videre at han har iverksatt alle mulige tiltak for å redde liv.

ALVORLIG: USAs president uttalte seg fredag kveld om orkanen Ian.

Biden har tidligere uttalt at «Ian» kan bli den dødeligste orkanen i Floridas historie.

Redningsaksjoner pågår fortsatt i Florida, hvor mer enn 1000 dedikerte redningsmenn reiser opp og ned langs kysten, skriver BBC.

Fortsatt er 1,7 millioner husstander i delstaten uten strøm, ifølge nettsiden poweroutage.us

Var vitne til dramatisk kamp for å overleve

Blant de mange som er rammet av orkanen er 45 år gamle Hope Labriola fra Fort Myers i Florida.

I et intervju med CNN forteller Labriolas venninne, Lisbeth Whelan, om den dramatiske siste telefonsamtalen hun hadde med Labriola, som lå innestengt på sengen sin imens vannmassene fosset inn.

Whelan tok opptak av telefonsamtalen.

– Jeg kunne høre vannet treffe telefonen hennes og så slo alt seg av, forteller Whelan til CNN.

– Hun (Labriola, journ.anm.) fortalte meg at nesen hennes berørte taket og at hun hadde vanskelig for å puste. Det var tortur.

Under telefonsamtalen gråter Labriola gjentatte ganger og sier «Jeg klarer ikke dette» og «Jeg er så kald». Noen sekunder før samtalen blir brutt sier Labriola «Jeg elsker deg».

– Det skumleste jeg har opplevd

Labriola ble senere reddet av frivillige redningsarbeidere.

– Jeg så noen lommelykter og begynte å skrike etter hjelp gjennom en liten sprekk i vinduet mitt. På dette tidspunktet var vannet opp til skuldrene mine, forteller Labriola til CNN fredag morgen.

– De klare ikke å komme seg inn i huset mitt. De prøvde å knuse vinduene, de gjorde alt de kunne. Så klarte de endelig å få meg ut.

– Det er det skumleste jeg har opplevd. Jeg trodde ikke at jeg kom til å overleve.

Etter å ha blitt reddet er hun vitne til at 19 andre mennesker blir reddet, inkludert en mann som satt fast i et tre.

Labriola er fortsatt i sjokk, men ble utskrevet fra sykehuset torsdag. Hjemmet i Fort Myers er fullstendig ødelagt etter orkanen, forteller hun.

– Folk spør meg hva jeg skal gjøre nå. Jeg svarer at jeg kommer til å flytte. Det er ikke mulig å finne et nytt hus her. Hele stedet er utslettet.