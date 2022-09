KAN ØKE: Orkanen «Ian» er på vei mot Florida. Det ventes at den vil bli kraftigere idet den passerer den varme Mexicogolfen og at den vil ha en vindhastighet på opptil 58 meter i sekundet.

Orkan på vei mot Florida: Advarer om å bli igjen

San Francisco (VG): Orkanen «Ian» har slått ut strømmen i Cuba og er nå på vei mot Florida, der myndighetene oppfordrer til evakuering.

Mer enn 2,5 millioner innbyggere i delstaten Florida ble tirsdag oppfordret til å evakuere, i det orkanen nærmer seg statens vestkyst i USA.

Regn og kraftig vind har allerede preget Sør-Florida, med et tornado-varsel som har vart over natten.

En tornado har allerede gjort skade på fly og hangarer på flyplassen North Perry i Broward County, melder ordfører Michael Udine på Twitter.

Orkanen er i en kategori 4-storm. Det ventes at den vil bli kraftigere idet den passerer den varme Mexicogolfen og at den vil ha en vindhastighet på opptil 58 meter i sekundet.

Advarer om å bli igjen

I flere dager har myndighetene i Florida advart om at orkanen potensielt kan være livstruende med voldsom vind og flom.

– Jeg ber og oppfordrer alle som er i evakueringssonen om å evakuere. Tiden er nå! Det vil komme en tid da det ikke vil være trygt å ferdes på veiene, advarer direktør for beredskap i Florida, Kevin Guthrie.

Han påpeker at det vil komme et tidspunkt der nødetatene ikke vil være i stand til å bidra i redningsarbeid, fordi det vil være for farlig også for de.

– Du kan bli overlatt til deg selv, advarer han.

Frykten er at orkanen ikke avtar i styrke i det den treffer befolkede områder.

HARDT RAMMET: Orkanen har allerede herjet på Cuba, og blant annet mørkelagt hus og boliger.

Orkanen mørkla hele Cuba

Strømnettet på Cuba kollapset på grunn av orkanen Ian tirsdag, og hele øya var uten strøm, opplyser landets myndigheter.

I en uttalelse heter det at det jobbes gjennom natta med å få strømmen tilbake for øyas 11 millioner innbyggere. Det var først i Cubas vestre del strømmen falt ut, før hele strømnettet bukket under.

Ian traff land som en kategori 3-orkan tidlig tirsdag. Særlig hardt rammet ble Pinor del Rio-provinsen, der mange av Cubas tobakksgårder ligger. Titusenvis ble evakuert, og andre flyktet før stormen kom. Den forårsaket flom, skadet hus og rev trær over ende. Myndighetene forsøker stadig å få oversikt over skadene. Det er ikke meldt om omkomne.

