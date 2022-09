TALKSHOW: Olga Skabejeva er en av de mest kjente TV-profilene i Russland. I hennes programmer har det vært en del kraftige uttalelser den siste tiden.

Russisk politiker: − Vi kan atombombe Storbritannia til en Mars-ørken

En russisk politiker i Putins parti truer med å bruke atombombe mot Storbritannia. En av de mest kjente talkshow-vertene svarer med at «vi skulle ha gjort det» da statslederne var samlet til dronning-begravelse.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Uttalelsene i russiske TV-programmer har blitt enda mer ekstreme den siste tiden – særlig etter Ukrainas vellykkede motoffensiv.

– Det har blitt enda mer hissig og skrikende enn før etter tilbakeslagene på slagmarken, fastslår Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen, selv russer.

– Det virker som det er ren desperasjon. Det er tegn på et samfunn i oppløsning, sier historieprofessor og Russland-ekspert Kristian Gerner ved Lunds Universitet til VG.

TALE: President Vladimir Putin taler til nye ambassadører under en tilstelning i Moskva tirsdag.

En av parlamentsmedlemmene, Andrej Guruljov, har vært med på flere talkshow de siste dagene. I ett av dem, hos Putin-propagandisten Vladimir Solovjov, sier Guruljov blant annet dette i et klipp som er publisert på Twitter av Russian Media Monitor:

– I dag hørte jeg noen snakke om «hvis vi ikke vinner ...». Det er ikke et alternativ, vi kommer til å vinne. Vi kommer til å vinne, uansett hva det koster.

Guruljov sier at han egentlig ikke liker å knuse ukrainerne («mange av oss har venner og slektninger der»), men han hevder at det ikke er annet valg enn å «knuse» ukrainerne.

Han snakker også om president Joe Bidens fordømmelse av om Russland skulle bruke atomvåpen i Ukraina. Guruljov sier at det ikke er aktuelt, fordi det er deres egne folk som til slutt skal bo der. Den mangeårige offiseren lar det skinne igjennom at det egentlig er NATO som er fienden. Etter å ha snakket om Berlin som det viktigste beslutningssenteret, mener Guruljov likevel Russland først bør slå til mot Storbritannia – med atomvåpen:

– Biden sier at de kommer til å reagere, i henhold til artikkel 5 i NATO-pakten, men hvis vi gjør De britiske øyer til en Mars-ørken på tre minutter ved å bruke taktiske, ikke strategiske atomvåpen, hvem skal de bruke artikkel 5 for da? spør den russiske politikeren.

– Det blir et ikke-eksisterende land, forvandlet til en Mars-ørken. De vil ikke svare.

Artikkel 5 sier at der som et eller flere NATO-land utsettes for et væpnet angrep, regnes dette som angrep på samtlige NATO-medlemmer.

I et annet talkshow, med profilerte Olga Skabejeva som programleder, også det på hovedkanalen Rossija-1, der massegravene i Izium blir benektet som «fake news». Guruljov snakker også her om atomvåpen:

– Hvorfor skal vi bombe Ukraina eller Tyskland når vi har Storbritannia, ondskapens rot?

– Vi skulle ha gjort det i dag når alle de store folkene var samlet til begravelse, smetter Skabejeva inn.

VED FRONTEN: President Volodymyr Zelenskyj besøker ukrainske soldater nær Izium sist uke.

– De har 245 atomstridshoder som vi lett kan sette ut, fortsetter Andrej Guruljov.

Den frittalende journalisten Andrej Sidortsjik har også vært gjest hos Skabejeva. Han sier:

– Det er ikke bare maktstrukturene i Ukraina som er nazistisk. Joe Biden er nazist, Olaf Scholz er nazist, Ursula von der Leyen er nazist – fordi det gjør og det de sier er i virkeligheten nazistisk. Det er ren og skjær nazisme.

Historieprofessor Kristian Gerner ved Lunds universitet tar fram det gamle uttrykket «et regime foran undergangen»:

– Propagandaen på russisk TV har vært at det er Russland som er truet, at Putin fører en forsvarskrig. Men det som kommer frem nå, er så urimelig, og mange russere har fått kunnskap om hvor ille krigen går. Dette viser et samfunn i kaos. Det tyder på desperasjon, og er derfor urovekkende, mener Gerner.

– Hvordan reagerer russere flest?

– Det er vanskelig å konkludere om det, men det er nok delt. Uansett speiler det et samfunn i oppløsning og desperasjon. På den ene side er det helt urealistisk, på den andre siden ubehagelig at det er en irrasjonell offentlig kultur.

RUSSLAND-EKSPERT: Inna Sangadzhieva.

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen fastslår at TV-kanalenes propaganda fortsetter - i hvert fall så lenge de får penger.

– De må levere det de får betalt for – propaganda. Det er hissig, følelsesmessig, konspirasjonsteorier og ren løgn, sier hun.

Sangadzhieva forteller at de store TV-kanalene kuttet ut underholdningsprogrammer og lot debattene overta etter at krigen brøt ut.

– De hadde hatt nedadgående seertall gjennom flere år, men krigen gjorde at de fikk tilbake mange seere – og de sendte bare debatter og analyseprogram. Men utover sommeren ble folk tydeligvis lei det, seertallene falt – og nå har de igjen satt underholdning på sendeplanen, forteller Inna Sangadzhieva.

– Skabejeva og de andre TV-profilene gjentar mer eller mindre det samme som de har sagt helt siden 2014, men de store tapene i det siste gjør at de må skrike enda mer og ha enda mer hardtslående uttalelser.