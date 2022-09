TALSMANN: Dmitrij Peskov rett bak president Vladimir Putin. Kreml avviser bestemt at de er skyldig i gasslekkasjene.

Kreml om beskyldninger om gassen: − Absurd

Vladimir Putins talsmann avviser beskyldninger om at Moskva kan stå bak gasslekkasjene i Østersjøen og kaller dem «absurde». Kreml mener at ingen kunne ha nærmet seg rørene uten å bli avslørt av overvåkningsutstyr.

Info Tre punkter du må vite Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere. Vis mer

Når russiske journalister presenterer Dmitrij Peskov for anklagene, svarer presidentens talsmann:

– Dette er forutsigbart. Og det er også forutsigbart dumt å komme med slike rykter. Forutsigbart dumt og absurd, sier han ifølge Tass.

– Dette er et stort problem for oss, sier Peskov videre.

– For det første er begge rørene fylt med gass, og alle systemene er faktisk klare for pumping, og denne gassen er veldig dyr.

TALSKVINNE: Maria Zakharova har kommentert gasslekkasjene på Telegram.

Peskov sier også at halvparten av gassen er beregnet for innenlandsk bruk. Han ber vestlige politikere tenke seg om:

– Jeg vil bare oppfordre alle til å tenke. For det første, at før du kommer med uttalelser, vente til at det er undersøkt. Spørsmålet er om det er en eksplosjon eller ikke, sier han ifølge RIA.

– Vi kan forvente informasjon fra danskene og svenskene. De har mye overvåkingsutstyr der. Ingen kan i teorien nærme seg disse rørene uten å bli registrert av dette utstyret. Dette er godt kjent blant militære eksperter, mener Putins talsmann.

De to rørledningene som det er hull på, er Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Ingen av dem er for tiden i drift. Nord Stream 2 kom aldri i drift på grunn av krigen, og russerne har stoppet leveringen av gass gjennom Nord Stream 1. Deres forklaring har i flere uker vært at det er en turbin som må repareres - og at sanksjonene gjør det vanskelig å få tak i reservedelene.

– Vet ikke hva han mente

Utenriksdepartementets profilerte talsperson Maria Zakharova har kommentert saken etter en Twitter-melding fra Polens tidligere utenriksminister Radoslav Sikorski.

Han skrev «Takk, USA!» i en tweet om saken.

På sosiale medier er det mange som har trukket fram et sitat fra president Joe Biden før invasjonen i Ukraina. Der sa Biden ifølge ABC den 7. februar 2022:

– Hvis Russland invaderer ... så vil det ikke lengre være noen Nord Stream 2.

Russiske journalister har onsdag spurt Peskov hvordan Kreml tolker dette:

– Hva han mente med det, vet vi ikke.

Peskov sier også at de foreløpig ikke vet hva som må repareres.

– Vi forstår ikke hva som har skjedd der. Hvordan kan vi evaluere noe om det når vi ikke forstår? spør talsmannen.

Maria Zakharova reagerte først på Sikorskis tweet med å skrive på Telegram:

– Et polsk medlem av EU-parlamentet, tidligere utenriksminister Radek Sikorski takker USA på Twitter for dagens ulykke på russiske gassrørledninger. Er dette en offisiell uttalelse om et terrorangrep?

Ambassaden: Ingen informasjon

Senere kom UDs pressetalspersonen med denne meldingen:

– Sikorsky ... takket USA for sabotasjen... For ødeleggelsen av sivil infrastruktur på territoriet til EU-landene... Mannen selv fordømte seg selv som en eurohater.

Uttalelsen fra EUs utenrikssjef Josep Borrell om at lekkasjene i gassrørledningene er forårsaket av en bevisst handling, får også mye omtalt i russiske media onsdag formiddag.

Fra den russiske ambassaden i Oslo har VG fått følgende melding om saken fra Timur Chekanov:

– Ambassaden har ingen informasjon om hendelsen og vil ikke gå inn på spekulasjoner.