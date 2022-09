IZIUM: Ukrainske tjenestemenn patruljerer i den frigjorte byen Izium, 14. september 2022.

Massegrav funnet i frigjort by

Det er gjort funn av et massegravsted med 440 graver i den ukrainske byen Izium.

Dette melder Sky News.

Det er etterforskningsleder ved politiet i Kharkiv, Serhii Bolvinov, som forteller dette til kanalen.

– Vi vet at noen av dem er skutt og drept, noen døde som følge av artilleriild eller skader som følge av miner. Noen døde som følge av luftangrep. Vi har også informasjon om at mange av kroppene ikke er identifisert ennå, så dødsårsakene vil bli etablert under etterforskningen, sier etterforskningslederen.

Han forteller at kroppene hadde blitt begravet individuelt på det samme området.

– Jeg kan si at dette er en av de største gravplassene som er funnet i en frigjort by, forteller Bolvinov

Izium er et viktig transportknutepunkt som er en port til industriområdene i Donbas. Før krigen hadde byen 40.000 innbyggere, skriver NTB.

Den 11. september annonserte ordføreren i Izium at byen var frigjort, noe president Volodymyr Zelenskyj også har uttalt. Dette som følge av offensiven innledet av russiske styrker i Kharkiv-regionene.

SÅ BYEN SELV: President Volodymyr Zelenskyj besøkte Izium onsdag.

I de nordlige utkantene av Izium ligger restene av russiske stridsvogner og kjøretøyer strødd langs veien der de russiske soldatene trakk seg ut.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte onsdag byen for å takke soldatene som fikk en slutt på den russiske okkupasjonen.

Store deler av byen ligger i ruiner. Boligblokker er svartsvidd av brann og fulle av hull etter granattreff. En av dem har kollapset, og det er et gapende hull og hauger av ruiner der bygget sto.

– Det er sjokkerende å se, men ikke for meg, fordi det er det samme vi har sett i Butsja, de første områdene som ble okkupert; de ødelegger bygninger, dreper mennesker, sa Zelenskyj under besøket.