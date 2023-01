Stoltenberg: Tror Tyskland raskt vil åpne for stridsvogner til Ukraina

Jens Stoltenberg er så sikker på at Tyskland vil gi grønt lys til å la Ukraina få Leopard stridsvogner, at han ber medlemslandene starte opplæring av ukrainsk mannskap og klargjøring av stridsvogner for eksport.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte pressen sammen med Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius i Berlin tirsdag morgen.

Den tyske forsvarsministeren varslet en snarlig avgjørelse fra Tysklands side.

– Land som ønsker å bidra med Leopard stridsvogner, kan identifisere vogner og starte trening av ukrainsk mannskap nå, slik at de kan komme raskt i drift når beslutningen er tatt, sa Stoltenberg på pressekonferansen i Berlin.

– Motet til ukrainske styrker har inspirert en hel verden. Samtidig bør vi ikke undervurdere Russland, la Stoltenberg til

– President Putin har bevist at han er villig til å betale en høy pris for sin urettferdige krig. Den eneste veien til fred er å gjøre det klart for Putin at han ikke kommer til å vinne på slagmarken, sier Stoltenberg.

Han understreker at Tyskland er blant de allierte som gir mest militær, finansiell og humanitær hjelp til Ukraina.

– Tyske våpen redder liv i Ukraina hver dag.

– Viktigst av alt har vi ingen indikasjon om at Putin har endret målet sitt. Han vil kontrollere Ukraina, sier Stoltenberg.

– Vi ser en full krig i Europa som utgjør den største faren for vår sikkerhet på generasjoner. Derfor er tysk lederskap viktigere enn noen gang.