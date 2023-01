TRIPPEL AVSKJED: Oleksij Simonenko, Kyrylo Tymosjenko og Vjatsjeslav Sjapovalov.

Ukraina: Politiske topper går av etter anklager

Tirsdag morgen melder ukrainske myndigheter at tre høytstående embetspersoner har bedt om avskjed.

Søndag kveld lovte ukrainas president Volodymyr Zelenskyj å komme til bunns i anklager om korrupsjon som har kommet den siste tiden.

Politico skriver at det nå pågår to etterforskninger som omhandler krigsfortjeneste, som de beskriver som et hardt slag mot landet som forsøker å finne en vei til EU-medlemskap.

– Denne uken vil det være tid for passende avgjørelser. Jeg vil ikke annonsere dem nå, men det vil være rettferdig. Vi vil analysere alle detaljene i hver situasjon, sier Zelenskyj.

Han viser til problemer som omhandler energisektoren, forhold mellom sentrale og lokale myndigheter og militære anskaffelser.

Sakene som etterforskes handler blant annet om anklager om innkjøp av militærrasjoner og strømgeneratorer til oppblåste priser, skriver Politico.

Ukraina har lenge vært preget av korrupsjon og dårlig styre. Senest søndag opplyste antikorrupsjonspoliti at en viseminister i regjeringen var blitt pågrepet, mistenkt for underslag, skriver NTB.

Mandag ble medlemmene i en komité i nasjonalforsamlingen enige om å stramme inn på reguleringer om offentlige anskaffelser etter at ukrainske medier meldte at forsvarsdepartementet hadde betalt overpris for mat til soldater.

Håndskrevet brev

Som følge av anklagene har ukrainas viseforsvarsminister Vjatsjeslav Sjapovalovi bedt om å få gå av, heter det fra forsvarsdepartementet i landet.

Den oppsigelsen har forsvarsminister Oleksij Reznikov akseptert.

– Vjatsjeslav Sjapovalovi, som var ansvarlig for bakstøtten til Ukrainas militære, har bedt om å få gå av for å ikke bygge opp om trusler mot den stabile støtten til militæret som følge av en anklagekampanje knyttet til matinnkjøp, heter det i en melding fra forsvarsdepartementet.

HÅNDSKREVET: Ukrainas viseforsvarsminister Vjatsjeslav Sjapovalovi leverte inn denne oppsigelsen, ifølge departementet.

De skriver videre at til tross for at anklagene er grunnløse, er hans oppsigelse en verdig handling – «i tradisjon med europeiske og demokratiske politiske prinsipper».

– En demonstrasjon av at forsvarsinteresser står sterke enn enhver regjering eller embetsholder, heter det i uttalelsen fra departementet.

Presidentens kontor

Visestabssjef ved presidentens kontor i Ukraina, Kyrylo Tymosjenko, har levert sin oppsigelse til president Volodymyr Zelenskyj. Den ble signert av presidenten tirsdag morgen, ifølge Interfax Ukraina.

Ukrainske Bihus.info, skriver at Tymosjenko privat skal ha benyttet seg av en bil som var ment for å evakuere sivile fra kampsoner.

Dette er også omtalt av Kyiv Independent, som skriver at Tymosjenko selv skal ha sagt at han brukte den til å reise til frigjorte regioner.

– Jeg takker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for tilliten og muligheten til å gjøre gode gjerninger hver dag og hvert minutt, skriver Tymosjenko i en uttalelse på Telegram.

BA SELV OM Å FÅ GÅ: Visestabssjef ved presidentens kontor i Ukraina, Kyrylo Tymosjenko, holder opp sin egen oppsigelse i dette bildet.

Zelenskyj varslet utskiftninger allerede mandag kveld.

– Det er allerede tatt beslutninger, noen i dag, noen i morgen, angående tjenestemenn på ulike nivåer i departementer og andre sentrale regjeringsorganer, samt i regionene og i justissystemet, sa Zelenskyj i en videotale.

Ifølge Kyiv Independent er det ventet at Tymosjenko vil bli erstattet av Kyivs guvernør Oleksij Kuleba.

Også viseriksadvokat Oleksij Simonenko har bedt om å få gå, skriver Interfax.

I en melding på Telegram-kontoen til Riksadvokaten skriver de at riksadvokat Andrij Kostin har godtatt hans avgang.