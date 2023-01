DØD: Tyre Nichols ble bare 29 år gammel.

Frykter opptøyer etter video av politidrap på Tyre Nichols i USA

Fem svarte politibetjenter har fått sparken etter de ifølge en statsadvokat «alle er ansvarlige» for dødsfallet til 29-år gamle Tyre Nichols i Memphis.

Nå forbereder politiet i hele USA seg på opptøyer i forbindelse med at en video av arrestasjonen av den svarte mannen blir frigjort.

De fem politimennene er blant annet siktet for forsettlig drap, grov legemsbeskadigelse og grov kidnapping. Bare den første delen av siktelsen, altså å drepe noen med vilje, kan føre til fengsel i opptil 60 år i delstaten Tennessee.

Siktelsen kommer rundt tre uker etter at Tyre Nichols ble innlagt på sykehus etter å ha blitt stoppet av politiet i en trafikkontroll. Ifølge den første politirapporten skal han etter en «konfrontasjon» ha forsøkt å løpe vekk, men ble snart innhentet igjen. Da skal en ny «konfrontasjon» ha oppstått.

Tre dager senere, 10, januar, døde han på sykehus.

Fredag kveld, lokal tid, er det ventet at videomateriale av pågripelsen vil bli offentliggjort. Det har satt politiet både i Memphis og i landet som helhet på tå hev. Innholdet skal være så graverende at det fryktes for opptøyer.

Lokalmyndighetene har derfor på forhånd gått ut og oppfordret til fredelige demonstrasjoner, men de tar ingen sjanser. Skolemyndighetene har for eksempel avlyst alle «etter skoletid»-aktiviteter i byen fredag, melder CNN.

En av de som har sett videoen allerede er David Rausch, som har ledet etterforskningen mot de fem politimennene.

– Oppsummert i ett ord så er videoen fullstendig motbydelig, sier han, ifølge New York Times.

Han fortsetter:

– Jeg er sjokkert. Jeg ble kvalm av hva jeg så og hva vi oppdaget gjennom vår etterforskning. La meg være tydelig: Det som skjedde her viser ikke skikkelig politiarbeid. Dette var galt. Dette var kriminelt.

ETTERFORSKNINGSLEDER: David Rausch i Tennessee Bureau of Investigation, som er en slags delstatlig variant av FBI.

– Som en menneskelig piñata

Nichols' familie og bistandsadvokat har også fått sett videomaterialet. De forteller at videoen viser at 29-åringen i tre sammenhengende minutter blir banket opp på det groveste av politimennene. De sammenligner det med videobildene av Rodney King i Los Angeles i 1991.

Det var også en svart mann som ble skambanket av politiet. Og det endte året etter i de mest voldsomme opptøyene i USA i moderne tid, der over 60 mennesker ble drept, da juryen frikjente politimennene til tross for den brutale videoen som fantes av hendelsen.

– Publikum må være forberedt på grove scener. Det er som en MMA-slåsskamp der Tyre Nichols var hjelpeløs, han var forsvarsløs og han var tilbakeholden. Han var som en menneskelig piñata piñataEn piñata er en figur sammensatt av flere lag med papir og leire. I katolsk kristendom representerer denne de syv dødssynder. En stav til å ødelegge disse med skal representere Guds styrke. Når man ødelegger en piñata ved å slå på den med full kraft med staven vil det falle ut frukt og godterier som den er fylt med. for de politifolkene, sier familiens advokat, Antonio Romanucci, til CNN.

1 / 2 MOR: RowVaughn Wells bryter ut i gråt under pressekonferanse denne uken. MOR: RowVaughn Wells bryter ut i gråt under pressekonferanse denne uken. forrige neste fullskjerm MOR: RowVaughn Wells bryter ut i gråt under pressekonferanse denne uken.

Offerets mor, RowVaughn Wells, sier hun ikke har orket å se videoen, og sier at offentliggjøringen av den vil være «grusom». Hun oppfordrer likevel demonstrasjonene til å være ikke-voldelige.

– Jeg vil ikke at vi skal brenne ned byene våre, eller rive opp gatene, for det er ikke hva min sønn stod for, sier hun.

Én forskjell

Helt siden politidrapet på den svarte mannen George Floyd i Minneapolis i 2020 har politivold mot svarte vært et hett tema i USA. Floyd-drapet utløste store demonstrasjoner over hele landet, som fikk tilnavnet «Black Lives Matter».

En forskjell fra den gang er at der flere av politibetjentene i Minneapolis var hvite er også de svarte i hendelsen i Memphis tidligere denne måneden.

Men ettersom videoen angivelig skal vise en helt annen form for brutalitet i volden frykter man også denne gang at det vil utløse bråk og påstander om at fargede amerikanere blir behandlet annerledes av politiet enn hvite.

FAKKELTOG: Torsdag ble det arrangert en minnemarkering for Tyre Nichols i hans hjemby Memphis.

President Joe Biden har kommentert hendelsen. Han innrømmer at politivold oftere skjer mot svarte amerikanere enn andre, og understreker viktigheten av at publikum kan stole på politiet.

– Det er fremdeles for mange steder i USA i dag hvor tilliten er skjør, eller brutt, sier presidenten, som også ber Kongressen vedta en ny politreform-lov oppkalt etter George Floyd.

Reformen ble nedstemt i 2021.

Nekter straffskyld

To av de siktede har allerede nektet straffskyld.

– Ingen der ute den natten hadde som intensjon at Tyre Nichols skulle dø, sier forsvareren til en av dem.

FIKK SPARKEN: Desmond Mills,Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith, Tadarrius Bean og Demetrius Haley er siktet for drap, og jobber ikke lenger i politiet.

Statsadvokat Steve Mulroy mener derimot at politimennene alle er skyldige i drap. Han sier at han ikke vet sikkert hvorfor arrestasjonen eskalerte slik den gjorde, men mener videoen, som er en kombinasjon av film fra politiets kroppskamera og overvåkingskamera i nærheten, viser at politibetjentene allerede var «sært oppgiret» fra starten av videoen.

– Derfra bare eskalerte det, sier Mulroy, og fortsetter:

– Det som slo meg er hvor mange ulike hendelser av unødvendig maktbruk som skjedde sporadisk fra de ulike individene over en lang periode.

Videoen skal ikke vise den aller første delen av konflikten mellom partene.

Politisjefen i Memphis, Cerelyn Davis, kaller sine undersåtters oppførsel for «en manglende grunnleggende menneskelighet mot et annet menneske.»

– Denne hendelsen var motbydelig, hensynsløs og umenneskelig, sier Davis.