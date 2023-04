FYRER LØS: En ukrainsk soldat angriper 24. mars russiske stillinger under det brutale slaget rundt byen Bakhmut i Øst-Ukraina.

Pentagon etterforsker potensiell dokument-lekkasje

USAs forsvarsdepartement etterforsker det som ser ut som skjermbilder av graderte dokumenter på sosiale medier. Russland eller prorussiske krefter står trolig bak, ifølge Reuters’ kilder.

Skjermbildene har blitt delt hyppig både på Twitter og Telegram. New York Times meldte først om saken.

Bildene viser detaljerte planer for hvordan USA og NATO planlegger å hjelpe ukrainske styrker før en varslet motoffensiv som kanskje kommer i løpet av den neste måneden.

Overfor CNN bekrefter amerikanske tjenestepersoner at dokumentene er ekte og en del av en større, daglig etterretningsoppdatering produsert av forsvarsdepartementet i USA om Ukraina-krigen. Men de sier det ser ut som om dokumentene har blitt endret på enkelte steder.

– Vi er kjent med meldinger på sosiale medier og departementet ser på saken, sier Pentagons vise-pressesekretær Sabrina Singh.

PRESSESEKRETÆR: Sabrina Singh bekrefter overfor amerikansk presse at de ser på saken.

Peker på Russland

Nyhetsbyrået Reuters siterer fredag tre ikke-navngitte amerikanske myndighetspersoner som sier at Russland eller prorussiske krefter trolig står bak lekkasjen.

Dokumentene er vel en måned gamle, ifølge Reuters og New York Times.

New York Times siterer militæranalytikere som sier at russernes tapstall ser ut til å være lavere enn i originaldokumentene, mens anslaget for døde ukrainere er høyere. De mener det tyder på at russiske kilder står bak.

Dokumentene viser også antatte våpenleveranser, anslag for ammunisjonsbruk i amerikanske HIMARS-systemer, troppe- og bataljonsstørrelser hos ukrainerne og andre planer. De skal imidlertid ikke vise konkrete planer før motoffensiven.

Natt til lørdag skriver New York Times at enda flere dokumenter har lekket. Disse skal inneholde amerikanske sikkerhetshemmeligheter om Midtøsten og Kina, i tillegg til krigen i Ukraina.

En analytiker avisen har snakket med beskriver det som har lekket nå som kun «toppen av isfjellet».

ARTILLERI: En ukrainsk soldat skyter med Howitzer ved frontlinjen nær Kreminna i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina den 5. april.

Rådgiver Mykhailo Podolyak ved Ukrainas presidentkontor skriver på Telegram at han mener at russere står bak den angivelige lekkasjen om Ukraina-krigen. Han påstår samtidig at dokumentene ikke har noe med Ukrainas ekte planer å gjøre og er basert på fiktiv informasjon.

Sjefen for det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet i Ukraina sa torsdag at det er ytterst få som vet planene for den varslede motoffensiven.

– Når det skjer så vil dere alle se det, sa Oleksij Danilov i et intervju med Radio Liberty.

Dokumentene viser blant annet hvor raskt ukrainske styrker bruker HIMARS-ammunisjon. Dette er et rakettsystem amerikanerne har gitt dem.

PRESIDENT: Volodymyr Zelenskyi vil ikke bekrefte at lekkasjen er ekte.

Vil forhindre lekkasjer

Amerikanske myndigheter prøvde torsdag kveld å få dokumentene fjernet fra Twitter, ifølge New York Times.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og lederne i de ukrainske sikkerhetstjenestene diskuterte fredag hvordan de skal forhindre lekkasjer.

I en uttalelse fra presidentkontoret ville de ikke bekrefte at det har skjedd en lekkasje. De refererte heller ikke til New York Times-artikkelen om at dokumentene var lekket.

– Deltagerne i møtet fokuserte på måter å forhindre lekkasje av informasjon om forsvaret av Ukraina, skriver de.

Skeptiske russiske bloggere

Flere innflytelsesrike russiske militærbloggere uttrykker skepsis mot at det er Russland som står bak.

De viser til at både Ukraina og Russland gjør seg klar for nye slag. Ukraina har tidligere varslet at det den neste måneden trolig kommer en motoffensiv.

I en Telegram-kanal knyttet til Wagner-gruppen uttrykkes det skepsis mot at lekkasjen kommer fra deres side. De hevder at vestlige etterretningsorganisasjoner prøver å forvirre russiske ledere før motoffensiven.

Militærbloggeren med pseudonymet Starshe Eddy sier at Ukraina og deres allierte prøver å skape forvirring.

