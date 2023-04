KAMPMODUS: Donald Trump går hardt ut når han skryter av seg selv og advarer mot Demokratene i et intervju med den høyreorienterte kanalen Newsmax natt til tirsdag.

Trump: − Jeg stoppet atomkrig

Ekspresident Donald Trump sier at Russland ikke ville ha gått inn i Ukraina om han fremdeles var president, og antyder nærmest en ny verdenskrig om Demokratene får fortsette å styre.

Det manglet ikke på selvskryt og angrep av motstandere da Trump tirsdag morgen ble intervjuet av den høyreorienterte kanalen Newsmax.

Der hevdet den tidligere presidenten at verden hadde sett annerledes ut om han fremdeles var president.

– Jeg kom overens med Putin, Kim Jong-un og Xi Jinping. Jeg var tøff mot dem. Ingen har vært tøffere mot Russland enn meg, sier han og legger til at det var han som fikk stoppet Nord Stream 2 Nord Stream 2Nord Stream 2s to gassrørledninger sto ferdig i 2021, ble trykksatt med gass, men ble ikke tatt i bruk til gasstransport. Alle fire rør i Nord Stream 1 og 2 ble utsatt for antatt sabotasje i september 2022 med påfølgende gasslekkasjer..

Han sier at det ikke ville vært noen krig i Ukraina om han fremdeles hadde styringen i USA.

– Russland ville ikke ha gått inn. Putin ville aldri ha gjort det.

– Tredje verdenskrig

– Det kommer til å ende i tredje verdenskrig. Vi blir dratt inn i Russland og Ukraina, og Kina og Taiwan. De snakker om atomkrig. De snakket ikke sånn da jeg var president, sier Trump.

Han hevder derimot at han stoppet atomkrig, i sin tid.

– Det jeg gjorde med Nord-Korea var utrolog. De var klar for en atomkrig med oss, men jeg fikk stoppet det. Om Obama fikk styre et år til ville vi vært i atomkrig med Nord-Korea.

Skylder på Afghanistan

Trump sier til kanalen at han mener USAs uttrekning av Afghanistan kan ha overbevist Putin om å gå inn i Ukraina.

– Vi så dumme ut da vi ga opp og forlot Afghanistan. Det er det flaueste øyeblikket i vårt lands historie.

– Når Putin så det, eller Kim Joung Un og Xi, så så de svakheter. De trodde ikke det var mulig fra USA. Jeg ville ha trukket oss ut med verdiget, sier han.

GODT SELSKAP: Trump sammen med tidligere Fox News-anker Tucker Carlson (midten) og kongresskvinne Marjorie Taylor Greene.

Sjokkert av Fox News-nyhet

Under intervjuet er også Fox News-exiten til Tucker Carlson tema.

– Jeg ble sjokkert, sier Trump.

Han skal ha fått nyheten like før opptak hos Newsmax, som er en konkurrent på høyresiden for Fox News.

– Jeg vet ikke om det var frivillig eller om han ble sparket. Men han var bra, også mot meg. Han er en bra person, veldig talentfull og hadde gode seertall, sier Trump.

Carlson har vært blant Fox News største stjerner, og risikerte å bli kalt inn som vitne da stemmemaskinselskapet Dominion saksøkte Fox for ærekrenkelse.

Selskapet, som lager maskinvarer for elektronisk stemmegivning i Canada og USA, mente kanalen gjentatte ganger bidro til å spre falske rykter, som har rammet deres virksomhet.

Søksmålet endte med forlik for rundt en uke siden, og Fox må ut med 8,2 milliarder kroner i erstatning.

– De måtte betale mye. Jeg er overrasket, de skulle ha vunnet den saken, sier Trump.

Se: Det er bare litt over en uke siden Trump selv ble intervjuet av Carlson på Fox News:

– Radikale marxister

I intervjuet sier Trump, som tidligere har annonsert at han stiller som president igjen i 2024, at han har vanskelig for å tro at Biden kan stille.

– Jeg ser bare det som alle andre ser, sier Trump.

Likevel er det ventet at Biden vil annonsere sin kampanje tirsdag

– Hvem styrer landet nå? Det ser ikke ut til å være Joe Biden? spør programleder Greg Kelly.

– Jeg tror det er en liten gruppe, veldig smarte, radikale venstrevridde marxister. De kjører landet i grøfta, svarer Trump.

Så trekker han frem rettssaken mot ham og hvordan han mener Demokratene bruker rettsvesenet politisk.

– Det er marxisme, det er kommunisme. Det er slik de skal vinne valget. Politikken deres er elendig, for det er ingen som vil ha åpne grenser, høye skatter og energipriser. Derfor vinner de bare ved å jukse.

– Du kan legge sammen de fem, nei ti verste presidentene i historien, og likevel gjør Biden større skade enn dem.

Han mener «alle ser hva som foregår», og at det er derfor han gjør det bra på målinger. Og mimrer tilbake til da han var president.

– Det var en tid, før covid, der alle hadde jobber og det aldri hadde vært bedre, men så fikk vi Kina-viruset.

– Til og med demokrater sier jeg var en av de mest suksessfulle presidentene, sier han.

STØTTET DESANTIS: En gang hjalp Trump DeSantis med valgkampen i Florida, men nå er tonen mindre vennskaplig.

Ut mot DeSantis - igjen

Trump blir spurt om han har tenkt på en potensiell visepresident, men vil ikke si annet at det er god tid og at det er mange dyktige folk.

Han har derimot mer å si om Ron DeSantis, mannen som flere peker på som en potensiell konkurrent mot Trump som republikanernes visepresident.

– Han har tydeligvis ingen god kampanje, for han blir knust, sier Trump.

Han gjentar også, som mange ganger tidligere, at den konservative republikaneren ikke hadde vært noen uten han.

– Jeg er skuffet over han. Lojalitet betyr ikke mye for enkelte personer, men for meg gjør det det.