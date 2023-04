KRISESTAB: Utenriksminister Anniken Huitfeldt får en oppdatering om den alvorlige situasjonen for UDs ansatte i Sudan.

På innsiden av UDs krisestab: − En av de mest alvorlige situasjonene

Her leder utenriksminister Anniken Huitfeldt arbeidet med å hente ut de tre norske ambassadeansatte i Sudan. Direkte kontakt med en fryktet krigsherre kan bli redningen.

I snart en uke har krisestaben i Utenriksdepartementets «operasjonssentral» i Oslo jobbet døgnet rundt med sikkerheten til norske UD-ansatte, og til sivile med norsk tilknytning som befinner seg i Sudan.

Siden lørdag har det rast voldsomme kamper i landet der Norge har en sterk tilstedeværelse. Sudan er på randen av en ødeleggende borgerkrig.

Bekymrede stemmer snakker lavt og hurtig rundt bordene hos UD. Det letes etter kontakter. Kart og oversiktsbilder granskes. Man ser etter ruter for mulig evakuering.

Alvoret er på et annet nivå enn det UD har opplevd før.

– Det er er en av de mest alvorlige situasjonen norske utsendte diplomater har vært i. Området der våre folk befinner seg i er preget av pågående, harde kamper. Og det er nå den sjette dagen, sier operativ kriseleder i UD, Siv Kaspersen til VG.

Ambassadøren til VG: – Krevende å sitte innelåst og høre kamphandlinger

FLYPLASSEN: Satellittbilder viser de voldsomme ødeleggelsene på flyplassen i Khartoum, hovedstaden i Sudan.

Info Dette skjer i Sudan I slutten av forrige uke økte konflikten mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen RSF. Planen var at RSF skulle bli en del av den vanlige hæren, og at militærstyret skulle overføre makten til sivile.



De to tungt væpnede partene ble ikke enige. Det brøt ut full maktkamp mellom president Abdel Fattah al-Burhan, som er sjef for hæren, og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF.



Lørdag brøt det ut voldsomme kamper i hovedstaden Khartoum. RSF angrep flyplassen og presidentpalasset, og hæren slår nå tilbake. Byens innbyggere har gått i dekning.

Brutale kamper fortsetter på gateplan til tross for løfter om våpenstillstand. Vis mer

SJEKKER KARTET: Operativ kriseleder Siv Kaspersen viser Huitfeldt mulig ruter ut av Sudans hovedstad Khartoum.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er selv involvert i krisehåndteringen. Da VG er tilstede leder hun møter og forsvinner inn og ut av lukkede rom for å få oppdatert informasjon.

– Jeg er veldig bekymret, særlig siden det nå har vart over flere døgn. Vi hadde håpet å få samlet alle våre ansatte raskt ved ambassaden, der de er best sikret, men det har ikke gått foreløpig, sier hun til VG.

– Vi hadde også håpet at partene ville overholde en våpenstillstand som gjorde det mulig å evakuere våre folk og andre sivile. Men våpnene har ikke stilnet. Vi frykter at man kan bli ofre, selv om Norge ikke oppfattes som mål.

– Vi er også svært bekymret for sikkerheten til sivilbefolkningen og andre personer med norsk tilknytning som er i Sudan nå. Vi arbeider også med å forberede assistert utreise for disse , sier Huitfeldt.

Bakgrunn: Fanget i kuppet i Sudan: − Kampene raser rett utenfor

1 / 2 HARDE KAMPER: Soldater fra den sudanske hæren fotografert under gatekampene i Khartoum lørdag. HARDE KAMPER: Soldater fra den sudanske hæren fotografert under gatekampene i Khartoum lørdag. forrige neste fullskjerm HARDE KAMPER: Soldater fra den sudanske hæren fotografert under gatekampene i Khartoum lørdag.

De tre norske ambassadeansatte som nå er i dekning i Sudan, har krigen bokstavelig talt på dørstokken – og det finnes ingen vei ut. Det er for farlig å forflytte seg på gateplan.

VG får opplyst at de tre norske ansatte er på tre ulike steder.

Den norske ambassadøren har flyttet over til selve ambassadebygget, etter at ambassadørboligen ble rammet av en granat. Ambassadebygget er godt sikret med vakthold, og har velholdte lager med mat og vann.

Én av de to ambassaderådene er evakuert fra sin egen bolig, til en tryggere bydel. Vedkommende hadde vært i en svært utsatt situasjon. Den tredje er fortsatt i dekning i sitt eget hjem, og man jobber intenst for å organisere en evakuering til et tryggere sted.

1 / 2 RESIDENSEN RAMMET: Dette er stuen i den norske ambassadørens bolig etter den ble rammet av en granat. TRAFF HER: Et detaljbilde fra residensen viser skadene. forrige neste fullskjerm RESIDENSEN RAMMET: Dette er stuen i den norske ambassadørens bolig etter den ble rammet av en granat.

Flyplassen i Khartoum er blitt angrepet en rekke ganger, men håpet er at rullebanen fortsatt er intakt.

Dersom man klarer å få på plass en varig våpenstillstand, så kan man hente folk ut med lufttransport – og få sårt tiltrengt nødhjelp til sivile inn.

Kampene utkjempes mellom den paramilitære gruppen RSF (Rapid Support Forces) og Sudans regjeringshær (SAF). Norge har presset på for en maktdelingsavtale mellom gruppene, som frem til nylig var allierte.

– Vi oppfattes som objektive av de stridene partene, og har kontakt med begge sider, forklarer Huitfeldt.

OPERASJONSROMMET: Her følger UDs krisestab med på den dramatiske utviklingen i Sudan.

Det er lederen for RSF, krigsherren og generalen Mohamed Hamdan Dagalo, kjent som «Hemeti», som er viktigst for UD, ettersom det er RSF som har kontroll på bakken der de norske UD-ansatte er.

– Vi vil be ham direkte om en våpenstillstand slik at man kan flytte våre folk vekk fra dette området, til et tryggere sted, i påvente av en mer varig våpenhvile.

Norge er del av den såkalte «troikaen» for Sudan, sammen med USA og Storbritannia. Det gir en særlig tilgang til de stridende partene.

– Vi har fortsatt god dialog med alle parter. Vi jobber for at jeg kan få ta en prat på telefon direkte med Hemeti, forklarer Huitfeldt.