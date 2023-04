BEKLAGAR: Lizette Risgaard (62) leiar Danmarks svar på LO og er skulda for upassande oppførsel mot unge menn.

Fagforeiningsleiar i Danmark skulda for upassande oppførsel

Fleire menn som har vore tilknytt Danmarks største fagforeining skuldar styreleiaren for grenseoverskridande åtferd i fleire saker. Lizette Risgaard beklagar.

Danske Ekstra Bladet og Berlingske skriv at dei har snakka med åtte menn som fortel om slik oppførsel frå fagforeiningsleiaren i fleire saker.

I følgje avisene fortel mennene om episodar både i jobbsamanheng og i festlege lag, der dei skal ha blitt tatt på, klappa til eller tatt tak i rumpa på.

Risgaards er styreleiar for FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation. Fagbevægelsens Hovedorganisation.Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ble stiftet i 2018 etter at Landsorganisationen i Danmark (LO) fusjonerte med den nest største hovedorganisasjonen, FTF. Den består av 79 fagforeninger med i alt 1,4 millioner medlemmer. Danmarks svar på LO, med 1,4 millionar medlemmar.

Fleire av mennene skal ha vore tilsett i fagforeininga då episodane fant stad.

Maktposisjon og kjønnsperspektiv

Ein av mennene, som alle er anonyme, fortel at han ikkje har kjent seg seksuelt trakassert og at han ikkje fysisk frykta Risgaard, men at posisjonen hennar gjer at ein som underordna tilsett, og mann, har vanskeleg for å gå til sak mot ho.

Han seier til avisa at oppførselen svekker fagforeininga sin kamp mot sexisme og påpeiker at det utan tvil ville vore snakk om grenseoverskridande oppførsel dersom FH-leiaren hadde vore ein 60 år gammal mann som gjorde det same mot ei 20 år gammal kvinne.

– Da ville det ikkje ha vore tvil om kor gale det var, seier han til avisa.

To ekspertar som mediene har snakka med seier dei vurderer tilfella som mogeleg maktmisbruk og seksuell trakassering.

Beklagar på Facebook

Dei to avisene skriv at Risgaard har fått presentert skuldingane, også namna på mennene, men at ho ikkje vil stille til intervju.

Derimot har styreleiaren kome med eit svar på Facebook, der ho skriv at ho er veldig trist og at dette aldri ver hennar intensjon.

– Eg meiner i utgangspunktet at det alltid er den fornærma som definerer når nokon har gått over streken. Derfor vil eg kome med ei uforbehalden unnskyldning [ ...] Beklager!, skriv ho og held fram:

– Eg opptredde uprofesjonelt som leiar. Og eg har overhovud ikkje vore klar over min eigen posisjon og krafta som naturleg følgjer med. Men det er inga unnskyldning!

Ho skriv opgså at oppførselen har voore feil og er noko som må endrast umiddelbart.

Fredag morgon er det kalla inn til eit hastemøte i FH sitt hovudstyre, der Risgaard må forklare seg, skriv Ekstra Bladet.

Tett dansing og rumpetak

Avisa nemner fleire tilfelle, der spesielt unge menn fortel om det dei beskriv som ubehagelege eller uprofesjonell oppførsel.

Avisa nemner blant anna ei episode i 2016, der ein av dei unge mennene vart møtt av ein «tydeleg irritert» FH-leiar, for at vedkomande ikkje ville danse tett med henne under ein julefrukost.

Den same mannen fortel også å ha blitt klaska på rumpa under ein middag, tilknytt «Lønmodtagernes Topmøde», med over 100 menneske til stades.

– Det er jo min øvste sjef. Eg kan ikkje konfrontere henne med det, seier han til avisa om hendinga.

Dei har også snakka med eit vitne som bekreftar hendinga, og seier at ho dagen etter tok det opp med nestleiaren i organisasjonen.

– Eg brenn og lev for fagrørsla, men når slikt skjer så forsvinn ein stor del av legitimiteten. Som fagrørsle kan vi ikkje snakke om at lønstakarar må få det betre, når ein behandlar eigne folk så dårleg, seier ein av mennene til avisa.