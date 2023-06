TIDLIGERE KOLLEGER: Donald Trump og Bill Barr sammen i september 2020.

Barr: Trump ene og alene skylden

Donald Trumps tidligere justisminister William Barr mener den tidligere presidenten ene og alene er ansvarlig i den såkalte dokumentsaken.

Trump møtte i retten i Miami i forrige uke. Han er tiltalt på 37 punkter i den såkalte dokumentsaken.

13.000 dokumenter ble funnet i Trumps bolig i Florida, hvorav dem 100 var hemmeligstemplede.

Les også Donald Trump tiltalt på 37 punkter i dokumentsaken 31 av 37 tiltalepunkter gjelder tilbakeholdelse av informasjon som handler om nasjonens forsvar og sikkerhet, ifølge CNN.

Trump har nektet all skyld, og etter rettsmøtet har han langet ut mot Biden-regjeringen som han mener har fått ham tiltalt på falske punkter, driver innblanding i valgkampen.

Heksejakt, har vært gjennomgangstonen til Trump om tiltalen.

En av Trumps tidligere nære medarbeidere, hans tidligere justisminister Bill Barr, fnyser av Trumps versjon i et nytt intervju med CBS.

– Han fremprovoserte hele dette problemet selv, sier Barr.

– Klart, han har kanskje vært utsatt for heksejakt tidligere, men det forklarer ikke at han selv har mangler og involverer seg i hensynsløs oppførsel. Dette leder noen ganger til katastrofale situasjoner, som er svært destruktive og skader enhver politisk sak han assosieres med. I dette tilfellet er det ene og alene hans skyld, sier Barr

BESLAG: Noen av dokumentene som ble funnet i Donald Trumps Mar-a-lago residens i Florida.

– Han hadde ingen rett til disse dokumentene. Myndighetene forsøkte i over et år, stille og respektfullt, å få dem tilbake, noe som var viktig at de gjorde. Og han bare slengte dem rundt.

Trump har selv uttalt at Barr selv vet at tiltalen er tull, noe han selv avviser kontant. Han mener tvert i mot at myndighetene har en sterk sak.

Barr får også direkte spørsmål om han tror Trump løy til justisdepartementet svarer han slik:

– Om jeg personlig tror det? Ja, det gjør jeg.

Den føderale rettsprosessen mot Trump kan trekke ut i langdrag, og det er langt fra sikkert at det er noen avgjørelse før valgkampen om å bli president i 2024 kommer ordentlig i gang.

I november i fjor ble det endelig bekreftet at 76-åringen stiller til valg for republikanerne i 2024, etter at han ble stemt ut av Det hvite hus i 2020.

William Barr gikk av som justisminister i Trump-regjeringen lille julaften 2020.