Russisk politi og millitære på plass langs hovedveien inn til Moskva.

Wagner på vei mot Moskva: − Alle tiltak er satt i verk

Det er etablert maskingeværstillinger sør for Moskva, og lastebiler skal ha blitt plassert ut for å blokkere veiene inn mot sentrum. Guvernøren i Lipetsk-regionen bekrefter at Wagner-gruppen er på vei igjennom området.

– Alle tiltak er satt i verk for å ivareta befolkningens sikkerhet, skriver Guvernør Igor Artamonov i fylket, som ligger sør for Moskva, på Telegram.

Tidligere lørdag har gruppen sagt at de har tatt kontroll over de russiske byene Rostov og Voronezj – sistnevnte ligger om lag 500 kilometer fra Moskva.

Det er uklart om styrkene beveger seg i én kolonne, eller om de har delt seg opp for å minske risikoen for å bli stoppet.

Alle offentlige arrangementer har blitt kansellert i regionene som ligger langs veien gruppen beveger seg, ifølge Tass.

Like sør for Moskva har russiske styrker etablert maskingeværstillinger, i påvente av at leiesoldatene skal ankomme, skriver avisen Vedomosti.

1 / 3 SPERRINGER: En politimann holder vakt utenfor Den røde plass i Moskva, som er sperret av. forrige neste fullskjerm

– Kan fortsatt legge ned våpnene

Natt til lørdag ble det klart at Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin gikk inn i Russland med sine styrker, og ba russiske soldater om å ikke følge ordre.

Nå er de på vei gjennom Lipetsk fylke. Der har myndighetene har bedt innbyggerne holde seg inne, og ikke dra noe sted dersom det ikke er absolutt nødvendig.

– Wagner-soldatene kan fortsatt legge ned våpnene og unngå straff med tanke på deres innsats i spesialoperasjonen, men dette må gjøres snart, sier Pavel Krasjeninnikov, leder av det russiske parlamentets justiskomité, melder Tass.

Telegram-kanalen Mediazona har publisert en video der militært utstyr beveger seg langs motorveien i Lipetsk fylke. Fra Jelets til Moskva er det 340 kilometer i luftlinje.

De fleste sjekkpunktene og stillingene til de russiske styrkene er lokalisert nær broen over Oka på motorvei M4, skriver Mediazona.

Telegram-kanalen SOTA melder at KamAZ-lastebiler er plassert på tvers på veien inn mot sentrum av Moskva for å begrense trafikken. Dette viser også videoer i sosiale medier.

Wagner-gruppen består av leiesoldater som deltar på russisk side i Ukraina-krigen, og Prigozjin hevder at han har 25.000 soldater.

Russlands president Vladimir Putin har kalt det et forræderi, og sa i en tale lørdag at Wagner dolker Russland i ryggen.

Wagner-soldater i en gate nær hovedkvarteret til det sørlige russiske militærdistriktet i Rostov.