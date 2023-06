SIKTET FOR FIRE DRAP: Bryan Kohberger nekter for å ha drept fire unge studenter i Moscow i Idaho i november i fjor.

Vil kreve dødsstraff etter studentdrapene i Idaho

Påtalemyndighetene kommer til å legge ned påstand om dødsstraff for Bryan Kohberger, som er siktet for å ha drept fire studenter.

Kohberger er tiltalt for å ha drept fire studenter i den lille byen Moscow i Idaho i fjor høst.

Nå har påtalemyndighetene sendt inn rettspapirer hvor det kommer frem at de vil legge ned påstand om dødsstraff for Kohberger, som studerte kriminologi på et annet universitetet ikke langt fra Moscow.

Påtalemyndighetene finner ingen formildende omstendigheter for drapene på de fire studentene som ble angrepet mens de sov i studentkollektivet utenfor campus.

I rettspapirene som er sendt inn står det at drapene var særskilt avskyelige, og at Kohberger utviste en total ringeakt for menneskeliv.

De fire drepte var bestevenninnene Madison Mogen (21) og Kaylee Goncalves (21), og kjæresteparet Ethan Chapin (20) og Xana Kernodle (20). Alle bodde i huset hvor de ble funnet drept, bortsett fra Chapin som var på besøk hos kjæresten.

ÅSTEDET: Huset hvor fire studenter ble funnet drept i november.

Drapene skapte stor frykt i den lille byen i Idaho, og var et stort mysterium før Kohberger ble arrestert i Pennsylvania, mange hundre mil unna, 30, desember.

Kohberger har erklært seg ikke skyldig i saken. Myndighetene knytter 28-åringen til saken gjennmo dna-spor funnet på en knivslire i kollektivet hvor de fire ble funnet, samt mobiltelefon-spor som plasserer Kohberger i området. Det er også funnet videooptak av bilen man mener Kohberger kjørte i området.

Kohbergers advokat Jay Weston Logsdon sier Kohberger ikke har noen som helst forbindelse til de fire studentene, og at det også er funnet DNA-spor fra andre menn på åstedet.

Advokaten påpeker at det ikke er funnet noe som helst spor fra ofrene verken i Kohbergers leilighet, kontor, barndomshjem eller i bilen.