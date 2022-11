GODE NYHETER: President Volodymyr Zelenskyj sier at 40 landsbyer er gjenerobret sør i Ukraina.

Zelenskyj: Flere landsbyer gjenerobret i sør

Ukrainske styrker flytter seg stadig nærmere byen Kherson, etter Russlands tilbaketrekking. Presidenten er optimistisk, men soldater frykter at de kan bli lurt.

– I dag har vi gode nyheter fra sør. Antall ukrainske flagg som er tilbake der de skal være er allerede oppe i flere titalls, sier president Volodymyr Zelenskyj i en tale natt til fredag.

Etter at den russiske forsvarsministeren på onsdag ga ordre om tilbaketrekning for russiske styrker i Kherson, sør i Ukraina, skal flere områder nå være gjenerobret av ukrainske styrker.

Zelenskyj hevder de har tatt tilbake over 40 landsbyer i området.

Tar ikke seieren på forskudd

Bare det siste døgnet har ukrainske styrker flyttet seg mange kilometer i området som har vært kontrollert av russerne, melder Kyiv Independent.

The Institute for the Study of War (ISW) mener at geolokalisert innhold i sosiale medier bekrefter at styrkene har bevegd seg opp mot syv kilometer det siste døgnet. Nordvest, vest og nordøst for Kherson.

ØDELAGT: Serhii Tamara hentet onsdag ut rester etter at huset til sønnen ble ødelagt i russiske angrep i landsbyen Novooleksandrivka i Kherson-regionen.

Russland har sagt at regionen har vært annektert. Det har vært den eneste regionhovedstaden russiske styrker har lyktes med å innta i Ukraina. Derfor er tilbaketrekking et stort nederlag.

Men ukrainerne tar ikke seieren på forskudd. Flere steder er det meldt om ødelagt infrastruktur som veier og broer, i tillegg skal det være lagt ut miner flere steder.

Enkelte frykter at det bare er snakk om en omgruppering eller en felle fra russernes side.

– Russerne beveger seg ut, men ikke så mye at man kan vite om en full uttrekking foregår eller om de bare omgrupperer, advarer Oleksij Arestovytsj, rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj.

– Foreløpig vet vi ikke hva deres intensjon er. Vil de kjempe mot oss hvis vi rykker frem? Vil de forsøke å holde byen likevel? De beveger seg svært sakte, utdyper rådgiveren.

DEMONSTRERTE: Innbyggere i Kherson gikk med ukrainske flagg mot russiske millitærkjøretøy under en protest i mars.

– Kan være en felle

Torsdag var VG i kontakt med den ukrainske soldaten Vadym Surin (35). Han befinner seg sør i Ukraina og er en del av luftforsvaret. Han er gladd for tilbaketrekking, men har samtidig hørt rykter som gjør han bekymret.

– For noen uker siden kom det informasjon ut fra innbyggere i Kherson om at Russland sendte flere soldater dit, at de kledde seg i sivile klær og okkuperte leiligheter. Ryktene tilsier at dette kan være en felle, skriver han til VG.

Institute for the Study of War (ISW) skriver derimot i sin analyse at det er lite sannsynlig at den russiske tilbaketrekningen er en felle.

Ifølge dem har Russland forberedt seg på en tilbaketrekning på en måte som ikke er samsvarer med at de prøver å lure ukrainske tropper inn i en felle.