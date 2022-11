I SORG: De aller fleste omkomne var i tyveårene, ifølge sørkoreanske medier.

Dødstallene stiger etter Halloween-tragedien

Antallet døde etter Halloween-tragedien i Itaewon i Seoul i Sør-Korea har steget til 156.

29 personer er fortsatt kritisk skadet. 122 har mindre skader.

Det opplyser myndighetene, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Blant de døde er den norske 20-åringen Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes.

Halloween-feiringen den sørkoreanske lørdag kveld endte i tragedie da et folkehav ble fanget i en smal sidegate.

Rundt 100.000 mennesker var møtt opp til fest i det populære utelivsområdet Itaewon. Mange var iført kostymer, og det var dans og god stemning i gatene.

Så spredte panikken seg.

Videoer viser ungdommer som roper etter hjelp og at de ikke får puste. Mange rop ble overdøvet av den dunkende musikken fra klubbene i strøket.

Info TIPS OSS: Var du i Itaewon lørdag kveld? Eller har du informasjon om katastrofen som VG burde kjenne til? Tips oss gjerne på 2200@vg.no eller ring oss på 22 00 00 00. Vis mer

Innenriksministeren beklager

Sør-Koreas innenriksminister Lee Sang-min har i natt beklaget etter tragedien.

– Som minister for myndighetene med ansvar vil jeg uttrykke min ydmyke unnskyldning, landet har ubegrenset ansvar for sikkerheten til folk, sier han ifølge Yonhap.

Kritikken har haglet mot sørkoreanske myndigheter i etterkant. Flere har anklaget dem for å i utilstrekkelig grad ha iverksatt sikkerhetstiltak for arrangementet.

BEKLAGET: Innenriksminister Lee Sang-min unnskyldte til sørkoreanerne natt til tirsdag norsk tid. Bildet er tatt ved en annen anledning under en pressekonferanse i Seoul 6. oktober.

Politisjef: Fikk advarsel i forkant

Nå sier landets politisjef Yoon Hee-keun at responsen fra politiet var utilstrekkelig, skriver AFP. Han sier flere politibetjenter fikk advarsel om fare før tragedien var et faktum.

– Jeg føler et ubegrenset ansvar for den offentlige sikkerheten rundt denne ulykken, og jeg vil gjøre mitt beste for å sørge for at en slik tragedie ikke skjer igjen, sier Yoon ifølge NTB.

– Politiet vil raskt gjennomføre intensive granskinger og etterforskning av alle aspekter, uten unntak, for å finne sannheten bak denne ulykken, la han til.

Steinar Børve ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) forsket på 2010-tallet på evakuering av menneskemengder.

Han sier det i store arrangementer med mange mennesker er viktig å planlegge åpninger slik at folk kan slippe ut.

– Slik jeg forsto det var det i denne situasjonen ingen tydelig vei ut av gaten, unntatt gjennom, og ingen måte å lette på trykket, sier forskeren til VG.

VG forklarer: Dette er Halloween-katastrofen: