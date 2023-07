IKKE SLAKTET: Denne kyllingen har ikke blitt drept. Den har aldri levd – i hvert fall ikke som en hel kylling.

Dette kyllingkjøttet har ingen fugl dødd for

En Michelin-restaurant i San Francisco i USA skrev lørdag historie med en ny rett på menyen.

Kortversjonen Michelin-restauranten Bar Crenn i San Francisco serverte lørdag kunstig dyrket kjøtt for første gang i USA.

Kjøttcellene vokser i en «slush» av sukkerstoffer og annen næring, og brukes hovedsakelig i farseprodukter som pølser og nuggets.

Kunstig dyrket kjøtt er fortsatt et eksklusivt produkt, men kan bli rimeligere ettersom etterspørselen øker og flere produsenter kommer på markedet. Vis mer

«No animals were harmed» – «ingen dyr ble skadet» – lyder uttrykket som amerikanske filmer blir stemplet med, dersom nettopp ingen dyr ble skadet under produksjonen.

Nå kan to amerikanske «kjøtt»-produsenter stemple sine produkter med det samme.

Lørdag serverte nemlig Michelin-restauranten Bar Crenn en rett med kunstig dyrket kjøtt – for første gang i USA.

De labdyrkede kyllingbitene ble fritert og servert med chiliaioli, grønnsaker og spiselige blomster, skriver Business Insider.

Vinnere av en Instagram-konkurranse arrangert av produsenten Upside Foods ble de heldige første til å kunne fråtse i labkyllingen.

Slik så den ferdige retten ut da den lørdag ble servert på Bar Crenn i San Francisco:

Matmilepælen skjedde kort tid etter at Upside Foods, sammen med en annen produsent av såkalt labkjøtt, fikk godkjentstempel av landets matvaremyndigheter FDA FDAFood and Drug Administration.

– Det er et gigantisk sprang mot en verden der folk ikke lenger trenger å velge mellom maten de elsker og en sunn planet, sa direktør og gründer av Upside Foods til Business Insider.

Den dyrkede kyllingen ble første gangen Bar Crenn serverte kjøtt på flere år. Restauranten sluttet å servere kjøtt i 2018 på grunn av dyrevernshensyn.

Restaurantsjef Dominique Crenn var klar på at labkyllingen ikke blir fast på menyen, men at den er mulig å bestille ved spesielle anledninger.

Allerede i 2021 ble en restaurant i Singapore verdens første til å servere labdyrket kjøtt.

KJØTT PÅ TANK: I disse store bioreaktorene produseres kyllingkjøtt – trolig i «slush»-blandinger.

– Som en slush av kjøtt

– De henter levende muskelceller fra en dyremuskel, putter dem i en bioreaktor og passer på å gi dem mat og oksygen og å holde temperaturen passelig.

INGEN INDREFILET: Seniorforsker Sissel Beate Rønning sier det foreløpig kun produseres kjøtt til farser – som nuggets.

Så enkelt er det, skal vi tro Sissel Beate Rønning. Hun er seniorforsker ved matforskningsinstituttet Nofima, som blant annet forsker på kunstig dyrket kjøtt.

Men om du tenker det etter noen uker dukker opp hele kyllingfileter eller en mør indrefilet inne i reaktoren, må du tro om igjen.

– Kjøttcellene vokser i en stor «slush» av sukkerstoffer og annen næring. Det som dyrkes i blandingen brukes for det meste i farseprodukter. Typisk pølser og nuggets, forklarer forskeren til VG.

Likevel kan det være man i fremtiden kan få kjøpt laboratorieproduserte entrecôter og svineribber fra ferskvaredisken:

– I Japan er det noen som prøver å dyrke ett helt stykke wagyu-biff, men dette er mye vanskeligere, forklarer hun.

– Da må man også produsere alt av støttevev, blodårer og fettvev som man setter sammen til en biff.

Med farsefremgangsmåten slipper man dette steget.

Ble spådd av Churchill

Selv om det er første gang dyrket kjøtt har blitt solgt som menneskemat på det amerikanske markedet, er ikke teknologien helt ny.

FORUT: Winston Churchill spådde labkjøtt for over 90 år siden.

Allerede på 1930-tallet spådde den senere britiske statsministeren Winston Churchill at mennesket snart ville få smake dyrket kjøtt.

– Vi skal få unnslippe absurditeten med å avle opp en hel kylling bare for å spise brystet eller vingen, ved å dyrke disse delene separat under et egnet medium, sa Churchill i en tale i 1931.

Over 80 år senere, i 2013, ble verdens første dyrkede hamburger spist. Den gangen kostet burgeren, på rundt 140 gram, 2,3 millioner norske kroner.

Når etterspørselen blir høyere, og flere produsenter kommer på banen, kan kjøttet etter hvert komme til å bli mye rimeligere.

– Men det er fortsatt et high-end-produkt nå i begynnelsen, helt åpenbart, slår forsker Rønning fast.

Det er med andre ord en stund til vi ser labkjøtt i hyllen på Rema 1000.