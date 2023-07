Tirsdag tok sørgende farvel med forfatteren Victoria Amelina.

Ung forfatter drept i angrep: − Hun hadde et stort hjerte

KYIV (VG) 37 år gamle Victoria Amelina var en fremadstormende ukrainsk forfatter. Så ble hun drept av et russisk missil mens hun spiste middag.

Kortversjonen Den 37 år gamle prisvinnende ukrainske forfatteren Victoria Amelina ble drept av et russisk missil i Kramatorsk, Øst-Ukraina, mens hun spiste middag på en restaurant den 27. juni.

Angrepet drepte 13 mennesker og skadet minst 60.

Forfatteren ble kjent for sine noveller, barnebøker og dikt, og regnes som en av de mest lovende unge forfatterne i Ukraina.

Hennes død har blitt betydelig omtalt i medier Ukraina. Journalisten Olga Tokariuk uttrykker på Twitter: «Så mange bøker som ikke vil bli skrevet, historier som ikke vil bli fortalt, og dager som ikke vil bli levd». Vis mer

– Døden tar ikke hensyn til hvor vellykket noen er. Døden kommer, og vi kan ikke gjøre noe med det, sier presten til forsamlingen.

Så sprer han røkelse inn i den fullsatte kirken i sentrum av Kyiv, tirsdag.

Kisten til den 37 år gamle prisvinnende ukrainske forfatteren og aktivisten Victoria Amelina er drapert i det ukrainske flagget.

– Hun var en talentfull forfatter, men også en menneskerettighetsaktivist. Hun hadde virkelig mye empati, sier Svitlana Povalyaeva, en venn og kollega av henne til VG.

Siden krigen brøt ut reiste Amelina også rundt for å dokumentere krigsforbrytelser. Forrige uke ble hun selv rammet av Putins missiler.

Victoria Amelina under et intervju med ukrainsk TV.

Lørdag 1. juli døde Amelina av skadene hun pådro seg etter et russisk angrep i Kramatorsk 27. juni.

13 mennesker ble drept, og minst 60 personer ble skadet, da to russiske missiler traff et kjøpesenter og en restaurant i sentrum av Kramatorsk, en by i Øst-Ukraina.

Også to 14 år gamle tvillinger ble drept i angrepet.

VG har flere ganger vært på pizzarestauranten, da den var et av de få stedene i byen som holdt åpent. Den var populær blant sivile, journalister, bistandsarbeidere og soldater.

Det russiske angrepet skjedde tidlig på kvelden da restauranten normalt sett var på sitt mest travle.

Amelina spiste middag på restauranten sammen med kollegaer.

Redningsarbeidere jobber etter missilangrepet i Kramatorsk.

Ukrainske journalister og forfattere har nå tatt til sosiale medier for å minnes stjerneforfatteren:

«Så mange bøker som ikke vil bli skrevet, historier som ikke vil bli fortalt, og dager som ikke vil bli levd», skrev den ukrainske journalisten Olga Tokariuk på Twitter.

Amelina var kjent i Ukraina for hennes noveller, barnebøker og dikt. Etter at hun publiserte sin første bok i 2014 fortsatte hun å jobbe som forfatter.

Hun har vunnet flere priser for sitt arbeid, og har vært kjent som en av de mest fremadstormende unge forfatterne i landet.

Etter at Russland invaderte Ukraina i februar i 2022, valgte hun å også jobbe som menneskerettighetsaktivist. Hun har reist rundt i frigjorte områder for å samle inn vitnesbyrd fra krigsforbrytelsene som Russland har begått der, skriver den ukrainske organisasjonen Pen, som Amelina var med i.

Minst 26 journalister er blitt drept mens de har vært på jobb som følge av krigen.

Til nå har FN registrert 9083 drepte sivile siden fullskalakrigens utbrudd i fjor, men det er store mørketall.

Tirsdag var det en minneseremoni for fatteren. Selve begravelsen vil skje i Lviv hvor hun er fra.

– Hun var en veldig modig og glup person. Hun var en mild og empatisk kvinne. Hun hadde et stort hjerte, sier Svitlana Povalyaeva til VG.

Povalyaeva er selv en kjent forfatter i Ukraina og har mistet sønnen sin til denne krigen.

– Hun hadde masse mot til å håndtere alt sammen. Hun reiste inn til frontlinjene for å samle inn vitnesbyrd slik at hun kunne snakke om krigsforbrytelsene som Russland har utført.

Også president Volodymyr Zelenskyj har tatt til ordet etter angrepet i Kramatorsk.

– Hver en slik manifestasjon av terror beviser igjen og igjen at Russland bare fortjener én ting, det er at de skal tape og en krigsdomstol. At hver en russisk morder og terrorist skal bli stil til ansvar i retten.

Svitlana Povalyaeva, en venn og kollega av Victoria Amelina under minneseremonien til Amelina.

– Hun kjempet alltid for rettferdigheten. Hun var virkelig en vakker person, sier Sofia Cheliak, en venn og kollega, til VG.

– Nå er det mennesker rundt henne som vil gjøre alt for å bevare hennes minne, fortsetter Sofia.

Etter hennes dødsfall har venner og kollegaer delt et av diktene til den avdøde forfatteren:

flyalarmen går over hele landet

hver gang føles det som å dra i

hverandres henrettelse

men bare én vil bli truffet

