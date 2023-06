KFOR-soldater tok denne uken stilling utenfor en kommunal bygning i byen Zvecan nord i Kosovo etter sammenstøt med kosovoserbere der. Etniske serbere protesterte da etnisk albanske ordførere skulle ta i bruk kontorer i byen etter at de hadde vunnet lokalvalget – som serberne boikottet.

Krisen i Kosovo: − Nesten umulig å løse

Serbia kommer med krav mot Kosovo som kan øke konflikten. Uenigheten mellom serbere og albanere stikker så dypt at det er nær umulig å løse, mener Norges fremste ekspert på Balkan.

Denne uken blusset konflikten opp på nytt, men i realiteten har det ulmet under overflaten helt siden Kosovokrigen i 1999 Kosovokrigen i 1999Kosovokrigen begynte som borgerkrig og utviklet seg til en internasjonal storkonflikt der NATO i 1999 gikk inn med flyangrep. Flyangrepene i Operation Allied Force var rettet mot mål i Serbia og serbiske styrker i Kosovo og Metohija. Konflikten endte med at føderale jugoslaviske styrker ble trukket og Kosovo ble satt under FNs administrasjon. Kosovo og Metohija var en provins sør i Serbia som var en del av Jugoslavia.Etter økende misnøye med Serbias styre av Kosovo og stadig mer tilspisset forhold mellom etniske serbere og kosovoalbanere innledet kosovoalbanske separatister i 1996 geriljakrigføring mot serbiske myndigheter i Kosovo. Dette ble omtalt som frigjøringskrig av kosovoalbanerne og terrorisme av serberne. .

Mandag ble rundt 25 Nato-soldater skadet under voldsomme sammenstøt mellom etniske serbere og etniske albanere i splittede Kosovo.

Nå krever Serbias president Aleksandar Vucic krever at Kosovos myndigheter avsetter det han omtaler som «såkalte ordførere», i landets nordlige regioner.

Bakgrunnen er at serbere i Kosovo boikottet valget forrige måned. Det førte til at etniske albanere tok kontrollen over bystyrer i flere av de nordlige byene – til tross for valgdeltagelse på under 3,5 prosent.

– Jeg tror ikke regjeringen i Kosovo lytter til presidenten i Serbia. Hadde den gjort det ville det vært full krig for lenge siden, sier Balkan-ekspert, professor Svein Mønnesland til VG.

– Dessuten har EU ment at valget var legitimt, og det er derfor Nato-styrken har beskyttet disse ordførerne, legger han til.

KFOR-soldater setter opp sperringer utenfor rådhuset i byen Zvecan som ligger nord i Kosovo. Serberne i byen er rasende over at etniske albanske ordførere innsettes etter et lokalvalg de selv boikottet. Demonstrantene krever de kosovoalbanske ordførere avsettes, og de kom til kraftige sammenstøt i byen tidligere denne uken.

Det har vært store demonstrasjoner utenfor rådhusene i tre kommuner i nordlige Kosovo de siste dagene, hvor serbiske demonstranter har vist sin misnøye med valgresultatet.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg har fordømt volden.

Uroen i regionen har ført til at Nato har besluttet å utplassere reservestyrken ORF i området i tillegg til KFOR-styrkene som allerede befinner seg der.

– Konflikten er nær umulig å løse. Den vender stadig tilbake i ulike former, men det er ikke dermed sagt at det øker til krig. Det er veldig lite sannsynlig at Serbia faktisk går til krig for denne saken, sier Mønnesland.

Professoren påpeker at regjeringen i begge land kan se seg tjent med en konflikt, som tar fokuset vekk fra andre problemer.

– De rundt 4500 Nato-soldatene kan nok klare å beskytte seg selv, legger han til.

Forfatter og statsviter Sylo Taraku, som selv opprinnelig er fra Kosovo, følger situasjonen i sitt tidligere hjemland tett.

– Dessverre er det ikke første gangen vi ser konflikten blusse opp. Årsaken er at det internasjonale samfunnet driver med brannslukking og ikke løser årsaken til problemene, sier Taraku.

Han tror den kortvarige løsningen blir å holde nyvalg i Kosovo.

– Disse ordførerne mangler jo troverdighet, så et nyvalg er en sannsynlig løsning. Da må serberne delta i valget, fordi disse ordførerne ble satt inn for å vise at man ikke kan kidnappe demokratiet ved boikott, sier Taraku.

Etniske serbere samlet seg denne uken til protest i byen Zvecan nord i Kosovo. De protestert mot at etniske kosovoalbanere overtar styret i byen etter et lokalvalg serberne boikottet. Valgdeltagelsen var på bare 3, 5 prosent.

Taraku mener Nato-tilstedeværelsen er helt avgjørende:

– I disse nordlige områdene er etniske albanere i minoritet, og trenger beskyttelse. Mens i Kosovo som helhet er serbere en minoritet, så Nato er en beskyttelse også for dem.

Taraku påpeker at det er EU som er i posisjon til å forhandle frem en varig løsning. Mønnesland er enig.

– Det er EU som sitter på nøkkelen og kan bringe frem forhandlinger og forpliktelser, sier Mønnesland.

Info Fakta: Kosovo * Republikk i innlandet på Balkan, med grenser til Serbia i nord og øst, Nord-Makedonia i sør, Albania i vest og Montenegro i nordvest. * Innbyggertall: 1.952.701 (2022). * Kosovo var tidligere en selvstyrt provins i Serbia, da Serbia var en del av Jugoslavia. * Kosovo erklærte seg som en selvstendig stat i 2008. Uavhengigheten er omstridt, men over halvparten av FNs medlemsland (inkludert Norge) anerkjenner Kosovo som en selvstendig stat. Serbia, Russland og Kina er blant landene som ikke har anerkjent Kosovos selvstendighet. * Landet har fortsatt en serbisk minoritet som ikke anerkjenner regjeringen i Pristina. Vis mer

Det er en langvarig konflikt som ligger bak uroen, skriver NTB. Kosovo er et hovedsakelig etnisk albansk befolket territorium som tidligere var en provins i Serbia.

Kosovo erklærte uavhengighet i 2008, men Serbia har nektet å anerkjenne Kosovo som stat. De anser fortsatt Kosovo som en del av Serbia, selv om Serbia ikke lenger har noen formell kontroll der.

Kosovos uavhengighet har blitt anerkjent av rundt 100 land, deriblant USA. Russland, Kina og fem EU-nasjoner har stilt seg på Serbias side.

Den uløste konflikten vanskeliggjør full stabilisering av Balkan-regionen etter de blodige krigene som herjet på 1990-tallet.

