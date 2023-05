VANNFAST: Her reddes Carla Gondoli (66) og ektemannen Maurissimo ut av hjemmet deres.

Her reddes de fra flommen: − Vi har vært så redde

RAVENNA (VG) Turistbyer, vingårder og byer fra romertiden er omringet av flommen som har rammet Nord-Italia.

– Vi hadde aldri trodd noe slikt kunne skje.

66 år gamle Carla Gondoli og ektemannen Maurissimo får hjelp av redningsarbeidere til å komme seg ombord i redningsflåten.

Rundt dem går vannet opp til vinduene.

Biler står under vann, blomster vaier under vannoverflaten og de fleste hjemmene er blitt forlatt.

Det er gått tre dager siden vannet begynte å stige, men fremdeles evakueres innbyggere fra områdene i Nord-Italia som er blitt rammet av flom.

– Vannet bare steg og steg. Vi har vært så redde, sier Carla.

Ekteparet bor like utenfor den italienske turistperlen Ravenna, en by kjent for sin historiske mosaikk. Selv om bysentrum ble skånet for flommen, har vannmassene herjet med utkanten av byen.

I italienske medier omtales dette som den verste flommen som har rammet landet de siste hundre årene.

Klimaendringer

Minst 13 mennesker har omkommet, og 20.000 er hjemløse etter at de plutselige nedbørsmengdene fikk 23 elver til å gå over sine bredder tidligere denne uken.

Før dette hadde det vært tørke, som gjør at bakken ikke klarer å absorbere vannet.

– Vi må forberede oss. Dette er en klimakrise, uttalte Pierluigi Randi, fra en forening for italienske klimaeksperter til den italienske avisen La Repubblica.

41 byer og landsbyer er rammet av flommen i det nordlige Italia. Det falt like mye nedbør på 36 timer som det normalt kommer i løpet av et halvt år.

– Klimaendringene foregår her og nå, og vi opplever konsekvensene, sier Paola Pino d'Astore i den italienske geologorganisasjonen Sigea.

Italias turistminister, Daniela Santanchè, har kondolert til dem som har mistet sine kjære i flommen. Men sier også at de jobber på spreng for å begrense skadene for årets turistsesong.

– Jeg kan forsikre dere om at vi i departementet gjør alt vi kan for å hjelpe dem i turistindustrien som er blitt skadelidende.

Store områder er rammet av flom.

Høns reddes ut.

Gianluca (37) står ved vannkanten og ser utover et av nabolagene som står under vann.

– Jeg har aldri sett noe slikt i mitt liv, forteller han.

Da huset til kompisen begynte å fylle seg opp med vann, kastet han seg i bilen for å hjelpe til.

Han bor selv i sentrum av Ravenna og tror at årets turistsesong vil kunne bli påvirket av flommen som nå har rammet området.

– Samtidig er folk sterke og gjør alt de kan for å komme seg tilbake på beina igjen, forteller han.

Hotellresepsjonist Cecilia (19) er usikker på hvordan årets turistsesong blir etter at flommen har herjet i Nord-Italia.

– En katastrofe!

Slik beskriver resepsjonisten Cecilia (19) flommen som traff Italia.

Hun jobber på hotellet Ala d'Oro i den lille byen Lugo. Hotellet ble skånet for de verste skadene, for vannet stoppet like foran dørterskelen.

Andre hus i byen lå lørdag fremdeles under vann.

Vanligvis skulle hotellet vært fullt av turister, men nå er det brannmenn, politibetjenter og innbyggere som har mistet hjemmene sine som rusler rundt i resepsjonen.

Hvordan årets turistsesong blir, vet hun ikke. Men hun tror den vil bli påvirket av de store ødeleggelsene.

– Flommen påvirker alle, for de som jobber på restauranter og på hotellene har kanskje også mistet sine hjem.

