KAMPER: Ukrainske soldater i Bakhmut 19. mai.

Prigozjin hevder full kontroll over Bakhmut

Reuters melder at grunnleggeren av Wagner-gruppen, Prigozjin, hevder å ha full kontroll over Bakhmut. Ukraina avviser påstandene.

Wagnergruppen vil forlate området fra 25 mai, og gi byen til russisk militæret, opplyser Jevgenij Prigozjin ifølge Reuters.

En talsperson for det ukrainske forsvaret benekter påstandene og hevder Ukraina fortsatt kjemper i Bakhmut.

I den daglige etterretningsrapporten som det britiske forsvarsdepartementet legger ut på Twitter, skrev departementet at de trodde Russland hadde flyttet flere styrker til Bakhmut.

SJEF: Jevgenij Prigozjin

I rapporten står det at at Russland i løpet av de siste fire dagene etter all sannsynlighet har tilbakeført flere bataljoner for å styrke sektoren rundt byen Bakhmut i Ukraina.

Britene tolker dette som at Russland ser på det som et viktig kortsiktig mål å erobre Bakhmut.

– Det vil gjøre at de kan hevde en slags suksess i konflikten, skriver de i rapporten.