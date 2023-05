Ukraina sto trolig bak droneangrepet mot Kreml, sier amerikanske tjenestemenn

Droneangrepet som russerne påsto var et attentatforsøk mot Vladimir Putin, var trolig ukrainernes verk. Det hevder amerikanske tjenestemenn.

Den tredje mai var det et droneangrep mot Kreml i Moskva.

Russerne hevdet dette var et attentatforsøk mot president Vladimir Putin.

Nå sier amerikanske tjenestemenn at angrepet trolig var orkestrert av ukrainsk spesialmilitære eller etterretningstjeneste, skriver The New York Times (NY Times).

Avisen skriver videre at amerikansk etterretning ikke vet nøyaktig hvilken del av det ukrainske militæret som kan ha stått bak angrepet.

Det er også uklart om president Volodymyr Zelenskyj eller andre av hans øverstkommanderende kjente til operasjonen. Noen tjenestemenn tror imidlertid at Zelensky ikke kjente til angrepet, skriver (NY Times).

Ifølge NY Times har amerikanerne delvis kommet frem til denne vurderingen gjennom å ha fanget opp kommunikasjon hvor russiske tjenestemenn la skylden på Ukraina.

Amerikanerne skal også ha hatt tilgang på annen kommunikasjon hvor ukrainske tjenestemenn sa at de trodde landet deres sto bak droneangrepet.

Putins talsmann har tidligere hevdet at det var USA som beordret Ukraina til å gjennomføre angrepet, mens andre har hevdet at det var russerne selv som iscenesatte hendelsen.

NY Times skriver at hendelsen den tredje mai føyde seg til en rekke av flere angrep som har gjort Biden-administrasjonen bekymret. Dette fordi det er en risiko for at Russland legger skylden på USA, og derav ser grunn til å ekspandere krigen til utenfor Ukrainas grenser.

VG OPPDATERER SAKEN

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post