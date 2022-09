STOR-STOCKHOLM: De siste tre månedene har prisene falt 11 prosent i stor-Stockholm viser ferske tall fra Svensk Mäklarstatistik.

Svenske boligpriser fortsetter fallet

Svenske boligpriser fortsetter nedover, i august sank prisene på både leiligheter og eneboliger med to prosent.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Prisnedgangen er noe dempet for leiligheter, men har økt for eneboliger sammenlignet med forrige måned, viser tall fra Svensk Mäklarstatistik.

Prisutviklingen på årsbasis for leiligheter er nå minus fire prosent mens eneboliger ligger på minus en prosent.

– Fortsatt størst nedgang finner vi i Stockholm selv om den er blitt noe dempet. I august sank prisene med tre prosent i både storbyområdet og i de sentrale delene, skriver Svensk Mäklerstatistik i en pressemelding.

Prisene i stor-Stockholm er nå ned 11 prosent på tre måneder mens de i samme tidsrom har falt 10 prosent i de sentrale bydelene.

– Til tross for brede prisfall ser vi en tendens til stabilisering i augusttallene. Det stemmer overens med hva vi hører fra våre medlemmer i de berørte markedene, som bekrefter at det finnes en del uro igjen i markedet men at selgere og og kjøperes forventninger begynner å møtes. Det er ennå for tidig å si om trenden fortsetter, sier Jonas Rosén, administrernde direktør i Mäklarsamfundet.

Saken oppdateres.