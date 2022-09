Hyller dronningen på minnegudstjeneste: – Vi samles for Skottlands farvel

Kong Charles møter mandag skottene i Edinburgh i anledning minnegudstjeneste for avdøde dronning Elizabeth.

Tidligere mandag reiste kong Charles og dronning Camilla med fly til Edinburgh og slottet Holyroodhouse, der kisten med den avdøde dronningen befant seg. Det er kongefamiliens offisielle residens i Skottland.

Derfra ble dronningens kiste fraktet til St. Giles' Cathedral i byen i en stor prosesjon gjennom gatene. Skottene hadde flokket til gatene for å få et glimt av de kongelige og bårebilen.

Rundt klokken 16.15 var kortesjen fremme ved katedralen. Det var da veldig stille på plassen utenfor. Bare marstakten til vaktene som bar inn kisten kunne høres.

Like etter startet selve minnegudstjenesten – følg den i videoen øverst i artikkelen.

Presten Calum I MacLeod innledet med å ønske alle velkomne.

– Her er mennesker til stede hvis liv ble berørt av dronningen på så mange uforglemmelige måter. Vi samles for Skottlands farvel med den avdøde monarken. Vi feirer hennes liv i tjeneste for nasjonen og verden. Hennes kjærlighet for Skottland var legendarisk, sier han.

Foruten de kongelige, er også statsminister Liz Truss, tirdligere statsminister Gordon Brown og Skotlands statsminister Nicola Sturgeon blant de fremmøtte.

Etter minnegudstjeneste blir kisten stående i katedralen i 24 timer slik at det skotske folket skal kunne ta farvel med den avdøde dronningen.

Tirsdag skal kisten flys til London, nærmere bestemt Buckingham Palace, hvor staben der kan ta farvel og hedre dronningen. Mandag 19. september gravlegges regenten på Windsor.

FOLKEMENGDE: Folk begynte tidlig å samle seg utenfor St Giles' Cathedral i Edinburgh mandag.

Søndag startet dronning Elizabeth på sin siste reise i Skottland. Inntil da hadde hun ligget dronningen ligget i en eikekiste i ballsalen på slottet Balmoral på den skotske landsbygda. Derfra ble hun fraktet med kortesje til Edinburgh og Holyroodhouse. Her lå kisten over natten i det såkalte Tronerommet.

Dronning Elizabeth II sovnet inn på Balmoral slott torsdag 8. september 2022, med kong Charles og prinsesse Anne ved sin side.

Dronningens reise fra Balmoral til London er en del av operasjon Unicorn – en nøye uttenkt plan for hva som skulle skje dersom dronningen gikk bort mens hun befant seg i Skottland.