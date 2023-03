1 / 3 HELLAS: Krasjen mellom to tog tirsdag kveld gjorde at det begynte å brenne om bord i passasjertoget. forrige neste fullskjerm HELLAS: Krasjen mellom to tog tirsdag kveld gjorde at det begynte å brenne om bord i passasjertoget.

Minst 38 døde etter togulykken i Hellas: − Det var panikk

Folk står i lange køer for å gi blod etter togkrasjen i Hellas. Nå forteller overlevende om dramaet som utspilte seg om bord.

Sent tirsdag kveld krasjet et passasjertog og et godstog front mot front like utenfor byen Larissa, omtrent 380 kilometer nord for Athen.

Ifølge det greske brann- og redningsvesenet har minst 38 personer mistet livet.

Totalt 72 personer skal ha blitt sendt til sykehus. 57 av disse er fortsatt til behandling, seks skal være kritisk skadet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters var rundt 350 personer om bord, og temperaturen skal på sitt høyeste ha nådd 1300 grader som følge av brann.

– Det var panikk. Flammene kom umiddelbart. Da vi snudde oss ble vi brent, flammene var til både høyre og venstre, sier overlevende Stergios Minenis til Reuters.

– Vi ble kastet rundt i vognen til den stoppet, og samtidig ble vi brent, sier en ung mann til den greske avisen til Proto Thema.

– Jeg klarte å komme meg ut. Toget var bøyd i en 90 graders vinkel, og halvparten hang utenfor en kant og brant, sier en passasjer til den greske avisen Kathimerini.

Kø for å gi blod

Det greske mediet Greek Portal skriver at hundrevis av mennesker sto i kø i Larissa onsdag. Dette for å gi blod til overlevende etter togulykken.

Larissa: Folk står i lange køer for å gi blod til overlevende etter den tragiske hendelsen.

BBCs reporter i Hellas, Nick Beake, melder at en kirurg ved ett av flere sykehus forteller at de fleste skadene dreier seg om beinbrudd og brannskader, og at helsevesenet jobber på spreng.

– Vi har akkurat sett en video av dusinvis, om ikke hundrevis, av studenter utenfor universitetssykehuset som har respondert på oppfordringen om å donere blod. Det er lange køer med folk som venter tålmodig, skriver Beake.

1 / 3 Hellas’ tidligere statsminister Alexis Tsipras (i midten) er en av de som har gitt blod ved sykehuset i Larissa. Folk samler seg for å donere blod til de overlevende etter den tragiske ulykken. forrige neste fullskjerm Hellas’ tidligere statsminister Alexis Tsipras (i midten) er en av de som har gitt blod ved sykehuset i Larissa.

Mange unge

Ifølge guvernøren i regionen Thessalia sporet passasjertogets fire fremste vogner av.

– Vi kunne ikke se noe annet enn flammer og røyk, sier Giannis Antonoglou til BBC.

Han skal ha befunnet seg i den femte togvognen, og forteller at han først kom seg ut da dørene ble åpnet ti minutter etter krasjen.

– Folk hadde panikk og skrek – noen var redde for at de skulle dø, sier han.

Sammen med en håndfull andre overlevende gikk han deretter for å hjelpe andre skadede. Han hevder at det tok minst én time før de så nødetatene.

– Jeg er åpenbart fortsatt i sjokk. Heldigvis er jeg helt uskadet, så jeg har ingenting å klage over, fortsetter han.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Reuters skriver at man tror at mange av ofrene var studenter, som var på vei hjem etter en langhelg i forbindelse med høytidsfeiring.

Rettsmedisiner Rubini Leontari forteller til CNN Hellas at de fleste ofrene er unge.

– Menneskelige feil

Togene skal ha kjørt i samme spor i motgående retning.

– Dessverre peker alt i denne tragedien på menneskelige feil, sa statsminister Kyriakos Mitsotakis onsdag.

Ifølge BBC sier landets jernbaneforbund at det over lengre tid har vært problemer med elektroniske systemer som skal varsle lokomotivførerne om farer.

1 / 2 Den avgåtte samferdselsministeren Kostas Karamanlis (t.v.) besøkte ulykkesstedet onsdag. Den avgåtte samferdselsministeren Kostas Karamanlis. forrige neste fullskjerm Den avgåtte samferdselsministeren Kostas Karamanlis (t.v.) besøkte ulykkesstedet onsdag.

Onsdag ettermiddag ba Kostas Karamanlis om sin avskjed som Hellas’ samferdselsminister.

Ifølge Reuters sa han at det er hans plikt å gå av, og at det er det minste han kan gjøre for å hedre minnene til ofrene.

Han skal også ha sagt at han påtar seg ansvaret for statens mangeårige feil.

Flere medier melder også at en stasjonsmesteren i Larissa har blitt varetektsfengslet.

Brann- og redningsvesenet melder onsdag kveld at det fortsatt pågår søk etter personer, og at dette vil fortsette gjennom natten.

SE VIDEO – LASTEBIL STOPPET IKKE FOR TOG: