I FINLAND: Statsminister Sanna Marin tok imot Jens Stoltenberg i Helsingfors tirsdag. Begge deltar på et møte for de nordiske sosialdemokratene i samarbeidsorganet Samak i den finske hovedstaden.

Stoltenberg om Finland, Sverige og Nato: − Tiden er inne

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at han har invitert representanter fra Tyrkia, Sverige og Finland til møter i Brussel i neste uke. Målet er å få fart på medlemskap-prosessen for de to søkerlandene.

Møtet skal finne sted torsdag 9. mars.

– Jeg er utålmodig, og mener at dette burde skjedd før jul, sa Stoltenberg da han møtte sosialdemokratiske ledere i samarbeidsorganet Samak i Helsingfors tirsdag.

– Det har høy prioritet for Nato, og for meg personlig, å få ratifisert Finlands og Sveriges medlemskap i Nato. De har oppfylt alle kriterier. Tiden er inne, sa Stoltenberg etter et møte med Finlands statsminister Sanna Marin tidligere tirsdag.

Men på direkte spørsmål ville Nato-sjefen ikke gi noen dato for når medlemskapet er på plass, men sa at han håper det skjer så raskt som mulig.

Stoltenberg møtte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Ankara for to uker siden. Besøket i Tyrkia var for å vise solidaritet med landet etter jordskjelvkatastrofen.

Men også Tyrkias blokkering av medlemskapet for Finland og Sverige var tema i samtalen med presidenten.

– Jeg er glad for at president Erdogan har akseptert å starte dialogen igjen, sa Stoltenberg i sin innledning til Samaks årsmøte tirsdag, med henvisning til møtet i Brussel i neste uke.

Finland først?

Gjennom de siste ukene har det blitt stadig mer sannsynlig at Finlands Nato-medlemskap kan bli godkjent av det tyrkiske parlamentet i vår, mens Sveriges søknad kan bli stilt på vent.

Men Nato-sjefen fastholder at han ser fram til at Nato skal bli en allianse med 32 nye medlemmer - så snart de 30 nåværende medlemslandenes parlamenter har godkjent søknadene.

– Alle Natos medlemmer tok en historisk avgjørelse da de inviterte Sverige og Finland inn på Natos toppmøte i Madrid i juni. Dette har så langt vært den raskeste medlemskapsprosessen i Natos historie, sa Stoltenberg.

Nato vil reagere

Han gjentok at de to søkerlandene er på et tryggere sted nå:

– Dere sitter nå ved Natos bord og er integrert i Natos politiske og militære struktur, sa han og henvendte seg til den finske statsministeren, og til Sveriges tidligere statsminister Magdalena Andersson, som begge er til stede på Samak-møtet.

– Vi øver mer sammen, og mange allierte har gitt sikkerhetsgarantier til Finland og Sverige. Hvis det kommer en trussel, er det utenkelig at ikke Nato er der, sa Nato-sjefen.