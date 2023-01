KOMMANDANT: Generaloberst Oleksandr Syrskyi gir sine instruksjoner fra et militært hovedkvarter i Soledar-området, der de harde kampene nå pågår.

Ukrainsk viseforsvarsminister: Kraftig offensiv mot by i Donetsk

Russerne har satt i verk en voldsomt offensiv mot den lille byen Soledar i Donetsk-regionen. Ifølge Ukraina brukes soldater fra den omdiskuterte Wagner-gruppen i angrepet.

Det er Ukrainas viseforsvarsminister Anna Maljar som hevder dette i et innlegg på Telegram.

En russisk krigskorrespondent hevder overfor TV-kanalen Pjervyj, gjengitt av Pravda, at Soledar «nesten hele byen er vår».

Selv om fremstillingene er helt forskjellige i ukrainske og russiske medier, er det ingen tvil om at det foregår harde kamper.

Ifølge viseforsvarsministeren har russerne først trukket seg tilbake, så regruppert og nå satt i gang en stor offensiv.

– Fienden har utplassert et stort antall angrepsgrupper dannet fra de beste reservene til Wagner-gruppen, sier hun ifølge Unian.

– Fienden rykker bokstavelig talt frem over likene av sine egne soldater, massivt ved bruk av artilleri, sier Maljar og hevder at russerne til og med åpner ild mot egne soldater.

Den beryktede Wagner-gruppen er en privat militær gruppe som ble opprettet av Jevgenij Prigozjin, ofte kalt «Putins kokk», og som tidligere har operert blant annet i Syria og i flere afrikanske land. Det vakte stor oppmerksomhet i sommer da det viste seg at Prigozjin dro rundt i fengsler for å rekruttere soldater til Wagner-gruppen:

Viseforsvarsminister Maljar sier at de ukrainske soldatene «forsvarer modig hver eneste meter av hjemlandet».

Den russiske krigskorrespondenten Marat Hajrullin hevder altså at russerne allerede er i sentrum av byen, som har drøyt 10.000 innbyggere. Han sier at kampene fortsetter i et industriområde i utkanten av byen - der det ligger en stor bedrift, Artjomsol, som er den største saltprodusenten i Øst-Europa.

En major i det russiskkontrollerte Luhansk, Ivan Filiponenko, hevder at ukrainske myndigheter prøver å skjule at deres væpnede styrker har trukket seg tilbake fra Soledar, melder Pravda.