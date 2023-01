Helikopter har styrtet ved en barnehage i Ukraina

Et helikopter har styrtet ved en barnehage i forstaden Brovary i utkanten av Kyiv i Ukraina. Det skal ha vært barn og ansatte i barnehagen.

Onsdag morgen melder flere medier, inkludert nyhetsbyrået Reuters, om at et helikopter har styrtet ved en barnehage og en boligblokk i Brovary i Ukraina.

Den lokale politisjefen bekrefter, ifølge Kyiv Post, at et helikopter styrtet ved barnehagen.

Det var barn og ansatte i barnehagen på tidspunktet hendelsen skjedde, skriver guvernør Oleksij Kuleba i Kyiv-regionen på meldingstjenesten Telegram.

Guvernøren opplyser at det er skadede eller døde på stedet, ifølge Reuters.

Ukrainske Euromaidan Press skriver at minst fem personer er skadet i forbindelse med hendelsen og viser til uttalelser fra lokalt politi.

En uttalelse fra president Volodymyr Zelenskyj sin visestabssjef gikk først ut på at det var snakk om at «et luftfartøy har krasjet inn i et sosialt infrastrukturanlegg».

– Vi henter frem informasjon om ofrene og omstendighetene. Nødetatene er allerede på plass, skriver Tymosjenko på Telegram.

Videoer delt i sosiale medier viser bilder av en brennende bygning. Det har foreløpig ikke vært mulig å bekrefte denne videoen.