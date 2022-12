Skjebnemøte for Trump: Kongressen vurderer å anbefale siktelse

Donald Trump ba supporterne «stop the steal». Så ba han dem marsjere mot Kongressen. Mandag kveld avgjør 6. januar-komiteen om de vil anbefale at Trump siktes og etterforskes for angrepet.

Saken oppdateres.

Anbefalingen er i hovedsak symbolsk, ettersom kongressen ikke har myndighet til å bestemme over handlingene til justisdepartementet, påpeker The New York Times i forkant av møtet mandag kveld norsk tid.

– Hver eneste president i vår historie har beskyttet denne ryddige maktoverføringen, unntatt én, sa den republikanske representanten Liz Cheney under møtet.

– Sjette januar 2021 var den første gangen en Amerikansk president nektet å oppfylle sin konstitusjonelle plikt til å fredfullt overgi makt til nestemann.

VIKTIG DAG: Mandag kveld vil Kongressen kunngjøre om de anbefaler justisdepartementet å gå til etterforskning og siktelse av tidligere president Donald Trump.

Møtet mandag er det siste etter en grundig etterforskning gjort av kongressen, der mer enn 1000 vitner etter angrepet skal ha blitt intervjuet.

Det er kun 15 dager til kongressen skal byttes ut etter mellomvalget som gikk av stabelen i november.