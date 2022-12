1 / 2 I DEKNING: Flyalarmen går i Kyiv fredag morgen. Folk søker tilflukt i byens metro. forrige neste fullskjerm I DEKNING: Flyalarmen går i Kyiv fredag morgen. Folk søker tilflukt i byens metro.

Flyalarmen går i Ukraina - igjen

KYIV/OSLO (VG) Fredag morgen går flyalarmen flere steder i Ukraina. Ordførere ber folk søke tilflukt.

Like etter klokken syv norsk tid gikk luftalarmen igjen i hovedstaden Kyiv i Ukraina.

Alarmen pågår fremdeles over hele landet.

Innbyggere i millionhovedstaden har hastet ned i tilfluktsrom over hele byen, blant dem metrostasjoner som ligger dypt under bakken.

Det er bare to dager siden Russland sendte 13 iranskproduserte droner mot hovedstaden. Da ble alle skutt ned.

Nede på en av metrostasjonene i sentrum har innbyggere tatt med seg stoler for å sitte på, andre gjør lekser eller scroller på telefonen.

– Vi var på vei til skolen og så løp vi ned hit. Det er alltid bedre å være her sammen, sier 43 år gamle Victoria mens sønnen Misha spiller spill på iPad-en.

Guvernøren i Kharkiv, Ihor Terekhov, skriver på Telegram at det er hørt flere eksplosjoner i byen og at et infrastruktur ble beskutt.

– Det kan være elektriske problemer, skriver han.

I Sumy, som ligger nordøst i Ukraina, er det et midlertidig strømbrudd på grunn av russiske missilangrep, skriver guvernør Dmytro Zhyvytskyi på Telegram.

Russland har gjentatte ganger angrepet kritisk infrastruktur i Ukraina. Det har ført til at husholdninger har vært uten strøm og vann i lengre perioder.