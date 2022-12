SIKTET: David DePape angrep ektemannen til Kongressens daværende talsperson, Nancy Pelosi (D).

Politiet: Tom Hanks var på angrepslisten

«Det er ondskap i Washington», skal Paul Pelosis angrepsmann ha sagt til politiet. David DePape skal også ha fortalt politiet om flere andre angrepsmål.

I et innledende rettsmøte onsdag tegnet påtalemyndigheten et klart bilde av hva som skjedde Paul Pelosi ble angrepet i sitt eget hus i San Francisco 28. oktober i år.

Rettsmøtet var for at dommeren skulle vurdere påtalemyndighetens bevis for å se om de holder til en rettssak.

Ved å bruke opptakene fra nødsamtalen, politikameravideo og etterforskernes egne forklaringer fikk retten høre hvordan politiet opplevde hvordan David DePape angrep ektemannen til Kongressens daværende talsperson, Nancy Pelosi (D).

Les også Nancy Pelosi: – Knust og traumatisert etter angrepet Nancy Pelosi sier at familien er «knust og traumatisert» av det brutale overfallet på ektemannen Paul i deres eget hjem.

DePape, kledd i oransje fangedrakt var til stede i retten. Det var også Christine Pelosi, en av ekteparets fem voksne barn.

Viste frem hammeren

Rettsmøtet startet med avspilling av Paul Pelosis nødsamtale til San Francisco-politiet. Deretter forklarte Kyle Cagney, politimannen som møtte og konfronterte DePape i døren. Han beskrev hvordan det raske hammerangrepet skjedde, ifølge CBS News, som var til stede på rettsmøtet.

Kyle Cagney viste frem hammeren som DePape skal ha brukt, i retten. Han gikk også igjennom polititjenestepersonenes kroppskameraer under pågripelsen av DePape.

VISTE SEG OFFENTLIG: Her er Nancy Pelosi sammen med ektemannen Paul (med hatt) under en gallaforestilling forrige uke.

Det kanskje mest interessante som kom frem i rettsmøtet var avhøret av DePape rett etter angrepet i oktober.

Tom Hanks og Hunter Biden

Politisersjant Carla Hurley, som intervjuet angriperen i en time vitnet om at DePape fortalte henne om andre personer han ønsket å angrip: Californias guvernør Gavin Newsom, skuespilleren Tom Hanks og Hunter Biden, en av president Joe Bidens sønner, ifølge CBS.

Men Hurley kunne ikke si politiet hadde noen bevis for at DePape hadde konkrete planer for angrep.

PÅ ANGREPSLISTE: Hollywood-stjernen Tom Hanks.

Hurley fortalte også at DePape skal ha fortalt henne om sitt inntrykk av Washington D.C og tidligere presidentkandidat for Demokratene, Hillary Clinton.

– Det er ondskap i Washington, det de gjorde gikk så langt utover valgkampanjen. Det startet med Hillary, sa DePape til Hurley, ifølge hennes forklaring.

Ifølge Hurley skal de DePape også ha sagt «Ærlig talt, de lyver, dag ut og dag inn. De går fra en forbrytelse til en annen forbrytelse til en annen forbrytelse.», ifølge CBS og en rekke andre amerikanske medier og nyhetsbyråer