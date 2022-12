DØDELIG ANGREP: En kvinne gråter foran en bygning som ble ødelagt i Kryvyj Rih fredag.

Ett år gammel gutt funnet død etter russisk angrep i Ukraina

En liten gutt ble lørdag funnet død i ruinene av et bolighus i Kryvyj Rih som ble rammet av et russisk rakettangrep fredag.

Guvernør Valentyn Reznitsjenko i Dnipropetrovsk-regionen sier at fire ble drept i angrepet og 13 såret. Fire av dem var barn.

– Redningsarbeidere fikk hentet ut liket av en gutt på ett til halvannet år fra ruinene under bygningen som ble ødelagt av en russisk rakett, sier guvernøren.

Raketten som slo ned i bygningen, var en av rundt 16 som slo ned i Ukraina fredag. Totalt ble det avfyrt rundt 76 raketter, ifølge Ukraina. Flesteparten av dem ble skutt ned av luftvernsystemer.

Reznitsjenko sier at de russiske angrepene fortsatte utover kvelden og natt til lørdag. Strømforsyningen ble skadd i flere områder.

LETTE ETTER OVERLEVENDE: Nødetatene forsøker å slukke en brann som oppsto etter rakettangrepet fredag.

Stort angrep

Samtidig ble 596 gruvearbeidere sittende fast under bakken etter angrepene i Kryvyj Rih, men disse har nå kommet seg ut.

Fredagens angrep var et av de største siden krigen startet. Rundt 40 raketter ble sendt mot hovedstaden Kyiv, men ifølge myndighetene der ble flesteparten skutt ned.

I Kherson ble en 36 år gammel mann som satt i en bil drept. Den delvis frigjorte regionen ble rammet av flere raketter og en av dem slo ifølge guvernøren der ned i et sykehjem.

Lørdag måtte ukrainske myndigheter igjen jobbe hardt for å få tilbake strømmen i områdene som var rammet. Strømbrudd er kritisk i et vinterkaldt Ukraina.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sier lørdag at to tredeler av husholdningene i hovedstaden nå har fått strømmen tilbake og at alle har tilgang på vann. Metroen er også i gang igjen.

Putin i møte i Moskva

I regionen som omkranser Kyiv var halvparten av innbyggerne fortsatt uten strøm lørdag ettermiddag. Guvernør Oleksij Kuleba sier at regn og snø gjør at det legger seg is på strømlinjene, noe som gjør det vanskelig å utbedre feilene.

Russland hevder på sin side at angrepene fredag var vellykket og at de var rettet mot kritisk infrastruktur. Ifølge Russland ble det brukt høypresisjonsraketter i angrepet.

Kreml var lørdag mer opptatt av å snakke om den nye pakken med EU-sanksjoner. Talskvinne Maria Zakharova i utenriksdepartementet i Moskva kaller det et ulovlig og autoritært grep fra EUs side.

Det blir også bekreftet at president Vladimir Putin fredag hadde et møte med forsvarstoppene for å diskutere situasjonen i Ukraina.

På møtet skjedde etter fredagens angrep og der ble den russiske strategien i Ukraina på kort og mellomlang sikt diskutert.