PROTESTERER: Mødre og koner av soldater ved fronten i Ukraina henvender seg i denne videoen direkte til Vladimir Putin med henstilling om at deres menn trekkes tilbake fra fronten. Disse kvinnene er fra Moskva fylke.

Kvinner i videoer til Putin: − Våre menn blir sendt frem som kjøtt

Koner og mødre til russiske soldater henvender seg nå direkte til president Vladimir Putin for å få sine menn trukket tilbake fra fronten.

I løpet av helgen har kvinner fra både Moskva og Kursk fylker kommet med slike videohenstillinger til president Putin.

Dette kommer i tillegg til en rekke videoer med frontsoldater som klager over mangel på våpen og utstyr.

– Det er noe som skjer nå blant de mobiliserte og deres pårørende. Disse kvinnene kan være en del av noe større. Krigens realiteter er kanskje nådd ut til et større publikum i Russland, sier Charlotte Flindt Pedersen til VG.

Hun har skrevet flere bøker om Sovjetunionen og Russland, har tidligere jobbet i Dansk Institut for Menneskerettigheder og er nå direktør ved Det utenrikspolitiske selskab, som jobber for å fremme kjennskapen til og interessen for utenrikspolitiske spørsmål.

– Tror du at de får Putin i tale?

– Nei, jeg tror ikke det kommer noen reaksjon fra Putin. Han har mistet all realisme, svarer Flindt Pedersen

Mødre og koner til mobiliserte fra Moskva-regionen henvender seg til Putin i denne videoen. De krever at mennene blir sendt tilbake mens de fortsatt er i live.

– Våre mobiliserte menn blir sendt som kjøtt frem for å storme de befestede områdene. Fem av våre, mot hundre godt bevæpnede av fienden, sier de i videoen.

De ber om at soldater blir trukket tilbake fra frontlinjen og utstyrt med våpen og ammunisjon. Ifølge kvinnene var deres menn en del av mobiliseringen i september. Kvinnene uttrykker ingen direkte motstand mot selve krigen.

HENSTILLING: Disse kvinnene fra Kursk fylke henvender seg direkte til Vladimir Putin og ber ham trekke deres menn tilbake fra fronten.

– Vi henvender oss til president Vladimir Putin, sier også en gruppe kvinner fra Kursk fylke – som søndag la ut sin video, blant annet på Telegram.

Kvinnene fra Kursk hevder at mennene deres er sendt til fronten uten at de militære har fulgt loven – og krever at de blir trukket tilbake.

Etter trening var de i stillinger i Belgorod-regionen ved grensen til Ukraina. I mars ble de tatt ut av stillingene der og overført til den annekterte Luhansk-regionen.

– Det skjedde uten skriftlig ordre. Deres militære dokumenter er fortsatt i Kursk-regionen, klager kvinnene – og ber om at deres menn umiddelbart blir trukket tilbake fra fronten.

Videomeldingene til Putin fra disse kvinnene kommer samtidig som det er harde kamper om Bakhmut, eller Artjomovsk, som russerne kaller byen i Donetsk-regionen. Ifølge Institute for the Study of War sliter soldatene fra den private Wagner-gruppen med å avansere.

Talspersoner for både Russland og Ukraina har de siste dagene meldt om store tap hos fienden.

SKADET: Svetlana Boiko (66) ble skadet i et artilleriangrep. Hun blir trøstet av Julia Krjukova ved det ødelagte huset i Donetsk-regionen.

Samtidig har en rekke grupper med russiske soldater de siste dagene kommet med henstillinger til Moskva-regimet om at de må få de våpnene og ammunisjonen de trenger, eller at de har blitt sendt til fronten uten å ha noen forutsetninger for slike oppgaver.

Det gjelder blant andre soldater fra Sverdlovsk- og Perm-regionene, som i en video på Telegram sier at de bare har automatvåpen mot stridsvogner, bombekastere og snikskyttere – og uten noen form for støtte.

– Jeg har hørt om 18 slike videoer. Det er velformulerte menn som sier at de vil gjøre sin innsats for fedrelandet, men som ikke vil bli sendt inn som kanonføde, sier Charlotte Flindt Pedersen, direktør ved Det utenrikspolitiske selskab.

– Jeg har også hørt om en russisk kvinne som hyret advokat og som klarte å få sin mann sendt tilbake fra fronten, men ikke hjem fra hæren. Hun mente at hans helsetilstand gjorde at han ikke kunne være ved fronten. Og hun vant fram.

– Hva tenker du om de mange videoene med soldater?

– Russerne har ikke kommet noen vei i Bakhmut, og soldatene vil ikke settes inn som kanonføde. Både deres pårørende og de selv klager. Selv om disse videoene betyr at de kan få alle mulige anklager mot seg og kanskje strenge straffer.