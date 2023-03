EN SKÅL: Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin har vært allierte lenge. Her under konferansen «Far East Street» under Verdens økonomiske forum i 2018.

Xi Jinping besøker Russland for niende gang: − Stor symbolverdi

Kinas president Xi Jinping er på vei til Moskva. Med seg i bagasjen har kineserne en tolvpunktsplan for fred i Ukraina.

Kina forsøker å påta seg en ny rolle som fredsmegler i krigen mellom Russland og Ukraina.

Mandagens besøk er den kinesiske presidentens niende til Russland, og hans første etter å ha blitt gjenvalgt til en ny femårsperiode den 10. mars, skriver South China Morning Post.

I forkant av besøket har kinesiske myndigheter presentert en tolvpunktsplan som Beijing mener er rett oppskrift for å oppnå våpenhvile og deretter avslutte konflikten i Ukraina.

The New York Times skriver at Xi Jinping er forventet å lande ved Vnukovo flyplass i den russiske hovedstaden klokken 01.30 lokal tid, det vil si 11.30 norsk tid.

Kan få store konsekvenser

Det er knyttet stor spenning til den kinesiske presidentens besøk. To sentrale spørsmål er hvorvidt Kina vil erstatte tapet for vestlige sanksjoner mot Russland, og om Kina vil støtte Russland med våpen.

– Dersom Kina gir Russland støtte med våpen, vil det være en helt ekstrem endring i det globale spillet, sier Tom Røseth.

Han er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, og har skrevet doktorgrad om Russlands politikk overfor Kina.

Røseth trekker frem at kinesisk våpenstøtte til Russland vil føre med seg store reaksjoner fra USA og Europa.

– Det vil være en rask bevegelse mot todeling av verdensøkonomien og verdenssamfunnet. Russland og Kina, mot Vesten. Det vil være veldig uheldig.

Røseth tror Kina vil være forsiktige med våpenstøtte, men påpeker at amerikansk etterretning har sagt at Kina vurderer våpenstøtte til Russland.

– Kina støtter allerede Russland med produkter til militærproduksjon.

PARTNERE: Tom Røseth tror på enda større økonomisk og politisk samarbeid mellom Russland og Kina.

– Stor symbolverdi

Han forventer at Putin vil forsøke å binde Kina til sine perspektiver på krigen. Han trekker frem at Russland og Kina i stor grad deler synspunktet om at krigen er fremprovosert av Vesten.

Samtidig har Kina store økonomiske interesser i fortsatt økonomisk samarbeid med Vesten.

Kina har også lansert en tolvpunktsplan for fred mellom Russland og Ukraina, og nylig fremforhandlet en normaliseringsavtale mellom rivalene Saudi-Arabia og Iran. Røseth tror derfor Xi først og fremst vil forsøke en diplomatisk linje, men med slagside til støtte for Russland.

– Han besøker ikke Kyiv, han besøker Moskva, i det ligger en stor symbolverdi.

«Et nytt kapittel»

I en artikkel signert den kinesiske presidenten, omtaler Xi besøket som et nytt kapittel i vennskapet mellom de to stormaktene. Artikkelen ble publisert i den statlige russiske avisen Rossiiskaya Gazeta mandag.

I forkant av besøket sier Putin at han ønsker velkommen Kinas ønske om å innta en konstruktiv rolle i Ukraina-konflikten. Putin skriver i en artikkel i den kinesiske avisen Renmin Ribao (Folkets dagblad) at han er takknemlig for at Beijing inntar det han kaller et «balansert ståsted» i Ukraina-konflikten.

Forholdet mellom Russland og Kina er på sitt beste nivå, og er enda bedre enn under den kalde krigen, skriver Putin i artikkelen.

Yuri V. Ushakov, Putins utenrikspolitiske rådgiver, sier at de viktigste forhandlingene vil finne sted tirsdag, skriver New York Times.