Truet med krig mot Niger: Nå er tidsfristen gått ut

* Medlemmer av president Mohamed Bazoums egen vaktstyrke har tatt makten i Niger og holder ham i forvaring.

* Før militærkuppet ble Niger regnet som en av USAs mest stabile samarbeidspartnere i regionen.

* Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har brutt kontakten med militærjuntaen i Niger og gitt grønt lys for maktbruk hvis presidenten ikke er gjeninnsatt innen en uke.

* EU fordømmer kuppet og kutter budsjettstøtten og sikkerhetssamarbeidet med det afrikanske landet.

* Niger er en tidligere fransk koloni og en stor mottaker av vestlig bistand. Landet ble styrt av det franske koloniriket i over 60 år etter erobringen i 1898.

* Niger er et av verdens fattigste land og har opplevd fire kupp siden løsrivelsen fra Frankrike.

* Militærkuppet i Niger kan få vidtrekkende følger for EUs forsøk på å demme opp for migrasjonsbølgen via Middelhavet. Niger et transittland for migranter fra landene sør for Sahara.

