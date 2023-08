EVAKUERER: Skogbrannene herjer i Kelowna i British Columbia fredag kveld 18. august kanadisk tid.

Skogbrannene herjer i Canada: − Vi fortsetter å gjøre alt vi kan

Den kanadiske provinsen British Columbia har erklært unntakstilstand på grunn av skogbrannene.

Kortversjonen Det er erklært unntakstilstand i den kanadiske provinsen British Columbia på grunn av utbredt skogbranner.

Brannene har herjet spesielt i området rundt Okanogan-innsjøen og byen West Kelowna. Over 2400 eiendommer er evakuert.

Det er også rapportert om skogbranner i provinsen Northwest Territories, der hovedstaden Yellowknife blir evakuert.

Statsminister Justin Trudeau har bekreftet at regjeringen leverer ressurser for brannslukning, koordinering og lufttransport. Vis mer

– I løpet av det siste døgnet har situasjonen utviklet seg raskt og vi står i en ekstremt utfordrende situasjon i dagene som kommer, sier myndighetene i en uttalelse.

Skogbrannene herjer i området rundt Okanogan-innsjøen, særlig i åsene og fjellene over byen West Kelowna i British Columbia med 36.000 innbyggere, der flere byggverk er ødelagt.

British Columbia ligger vest i Canada.

Evakueringer har også blitt gjennomført i Kelowna, en by i British Columbia som ligger nordvest for Vancouver, med 150.000 innbyggere. Til sammen er mer enn 2400 eiendommer evakuert.

CAMPINGPLASS: Campingområdet er for de evakuerte i Yellowknife. Bildet er tatt 18. august. EVAKUERING: Yellowknife-innbyggere på flyplassen Calgary Airport. Tusenvis av mennesker er tvunget til å flykte hjemmene sine. Bildet er tatt 18. august. EVAKUERING: Folk flykter fra Yellowknife og sitter på flyplassen Calgary Airport. Bildet er tatt fredag 18. august. I FULL FYR: Skogbrannene herjer i området rundt Okanogan-innsjøen i Canada. Bildet er tatt 17. august. SKOGBRANN: Brannen viser flammer i West Kelowna i British Columbia. SKOGBRANN: Den canadiske provinsen British Columbia

Også i provinsen Northwest Territories lenger nord, så sprer skogbranner seg, der hovedstaden Yellowknife blir evakuert, skriver NTB.

Statsminister Justin Trudeau skriver på Twitter/X at tusenvis av folk i området Yellowknife i Northwest Territories har måttet evakuere hjemmene sine på grunn av de forferdelige skogbrannene som herjer.

STATSMINISTER: Statsminister Justin Trudeau, opplyser om at tusenvis har måttet evakuere hjemmene sine.

– Dette er ikke en lett tid for folk. Jeg har gitt beskjed om at vi er her for dem og vil fortsatt være her for dem i dagene som kommer, står det i uttalelsen.

– Vi fortsetter å gjøre alt vi kan og bidrar med ressurser til brannslukning, koordinering og lufttransport, skriver han videre.

